Slik skal Brønnøy håndtere regjeringens oppmykninger

Under onsdagens ekstraordinære møte i kommunestyret i Brønnøy orienterte rådmannen om hvordan man skulle forholde seg til de nye nasjonale retningslinjene.

Brønnøy åpner for reisende fra hele Nord-Norge Et enstemmig kommunestyre vedtok onsdag også å fjerne karantenekrav for reisende fra resten av Nord-Norge.

Barnehager og skoler

Barnehagene åpner igjen 20. april, mens 1. til 4. trinn på barneskolene, SFO og 2. og 3. klasse på yrkesfaglig videregående skole åpnes 27. april etter å ha vært stengt siden 12. mars, skriver NTB.

Rådmannen sa blant annet at kommunen vil bruke tiden frem mot åpning av barnehager og skoler på å forberede seg.

Blant annet er det utfordringer til hvordan smittevern skal håndteres, og noen elever skal ikke tilbake på skolen på grunn av at de tilhører sårbare grupper eller har slike i sin nærhet. Dette må også kartlegges.

Det kommer en veileder for barnehagene innen 16. april og tilsvarende for skolene 20. april.

Faren ikke over

Samtidig sa rådmannen at faren ikke er over, selv om nasjonale myndigheter har lettet opp.

– Fylkesmannen er klar på at vi ennå er i en smittefarlig situasjon og at smitten kan blusse opp når som helst. Krisa er ikke over og fylkesmannen antydet at tiltak kan vare langt ut i 2021, sa rådmannen.

Ifølge ham kan det fortsatt bli verre.

– Fylkesmannen sier vi må være forberedt på smittetilfeller, og sannsynligvis dødsfall. Han sier også at Brønnøy er så godt forberedt som overhodet mulig, ut fra et faglig ståsted. Jeg skal ikke si noe mer om det

Helsestasjonen?

Ragnhild Aglen (Sp) spurte om bemanning på helsestasjonen.

– Er helsestasjonen fulltallig med alle tilbake på jobb når skolene åpner igjen? spurte hun blant annet, og tok opp flere spørsmål knyttet til beredskapen, som hvordan ungdom ble ivaretatt.

– Du må nesten sende det som et skriftlig spørsmål, det kan vi ikke svare her og nå, svarte ordfører Eilif Trælnes.

– Skal de tilbake på jobb? Blir de fulltallige? fortsatte Aglen.

– Det må Even Thorkildsen (kommuneoverlegen, red.anm.) svare på, det har jeg ikke oversikt over.

Oppvekstsjef Cathrine Theting fikk ordet.

– Det er viktig at helsepersonell er forberedt på å gå inn der krisa er størst, derfor har vi hatt utlån av helsesykepleiere som jobber i oppvekst, sånn i tilfelle det virkelig slipper løs. Siden skolene har vært stengt har vi hatt gode muligheter til å låne ut ansatte. Når vi åpner opp igjen er det de minste som skal i gang først, hva angår ungdom er jeg i likhet med Aglen bekymret for ungdom som går hjemme lenge. Hvordan skal vi bygge opp og ivareta dem? Ingen er overflyttet permanent, men vi har opplæring og utlån av personell på tvers av områdene for at de skal være forberedt, sa hun.

Strengere lokale regler?

Marianne Nielsen (R) spurte om kommunen hadde vurdert strengere regler enn de nasjonale som er signalisert fra statlig hold.

– Det kommer noen nasjonale veiledere til tiltakene fra i går. Først når vi får dem ser vi hva vi må gjøre, veilederen vil være ganske spesifikk på smitteforebyggende tiltak, om kommuneoverlegen mener tiltakene ikke er strenge nok vil vi vurdere om det er behov for strengere krav. Smittevernlovgivningen gir mulighet til at kommunene kan gjøre det. Men fylkesmannen ønsker ikke at kommunene skal ha så mange forskjellige regler og ber oss samordne, det har vi gjort på Sør-Helgeland og med kommunene nord for oss, svarte rådmann Helge Thorsen.

Nielsen spurte også om man hadde tenkt på hva man skulle gjøre om foreldre, som kanskje er redde for smitte, holder barna hjemme fra skolene.

– Vi har stor forståelse for at det er noen som er redde og ikke vil sende barna på skolen, hvordan vi skal gjøre det konkret om vi kommer opp i sånne situasjoner får vi se på. Vi har ikke nødvendigvis et svar neste onsdag, men vi jobber med det, svarte rådmann.