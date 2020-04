Sømna åpner stadion og ballbinger

Nyheter

"Kommunen åpner opp Sømna stadion, ballbingene og treningsparken i Vik. Det er viktig at reglene følges for at dette kan videreføres. Fotballbanen åpner for to grupper samtidig, med maks 5 personer per gruppe. Barn under 16 år må ha følge av voksen. I ballbingene tillates grupper på maks 5 personer og samme regel om voksenperson. På løpebanen kan det være maks 5 personer samtidig. Koronavettreglene for idrett må overholdes. Det vil bli hengt opp skilt. Når det gjelder tufteparken gjør vi oppmerksom på at kontaktsmitte kan skje ved at flere bruker samme apparat. Du må derfor rengjøre apparatene selv med sprit, før og etter bruk, heter det i pressemelding Sømna kommune har sendt ut i dag 8.april.

Viderefører karanteneregler

Pressemeldingen er signert ordfører Hans Gunnar Holand, og det går frem at kommunen opprettholder karantenereglene.

"Sømna kommune støtter opp om regjeringens strategi og jobber hele tiden med planlegging for å kunne følge opp nasjonale tiltak. Kommunen har også innført enkelte lokale tiltak. Dette gjelder i hovedsak lokale karanteneregler, i likhet med de fleste kommuner i Nordland. Våre lokale karanteneregler er godt faglig begrunnet og formannskapet har i møte i dag vedtatt at disse skal videreføres i én uke til. Ny vurdering vil bli foretatt den 15.4. Det er viktig at vi åpner opp på en kontrollert måte, i første omgang med barnehager og skole, samt enkelte virksomheter slik regjeringen har gitt føringer på. Derfor videreføres disse karantenereglene. Det vil si at alle reisende sør for Nordland fylke, samt reisende fra Tromsø kommune, må i karantene i 14 dager. Næringsdrivende kan søke om unntak", står det i pressemeldingen.

Kommunen vil ikke åpne barnehager før alt er på plass

Holand skriver at det ikke er automatikk i barnehage- og skoleåpning.

"For at barnehagene og 1-4. klasse skal kunne åpne i slutten av april, er det viktig at kommunen har en god plan for hvordan dette skal gjennomføres. Det viktigste målet er at det skal oppleves trygt; både for barn, foresatte og ansatte. Kommunen har som mål å åpne barnehagene den 20.4 og 1-4. klasse den 27.4, men vi åpner ikke opp før alt er på plass. Rett etter påske vil kommunedirektør, oppvekstenheten, tillitsvalgte og andre relevante fagpersoner møtes for å planlegge oppstart og gjennomføring. Det vil komme mer informasjon etter hvert".

Oppfordrer befolkning til å kontakte lege

Kommunen er bekymret over få henvendelser til legekontoret.

"Legekontoret opplever at det er en del innbyggere og kronisk syke som ikke tar kontakt med legekontoret. Det er viktig for kommunen å formidle at dersom du har behov for legehjelp, selv om det ikke er relatert til korona-viruset, så er det viktig at du ta kontakt. Kapasiteten på legekontoret er god og det er innført flere tiltak for å sikre at det skal være trygt for alle dersom du skal møte på legetime. Det gjennomføres også telefonsamtaler og videosamtaler. Ring på forhånd for å avtale" oppfordrer Holand.

Helstad spent på om hygienetiltak vil skape nok trygghet Bindal har ført en svært restriktiv korona-strategi, men bindalsordfører Britt Helstad er forsiktig positiv til et mer åpent samfunn etter påske.

Barnehagestart: Skal oppleves trygt å komme tilbake -Som det ble sagt på pressekonferansen skal gjenåpningen oppleves trygt for barn, foreldre og ansatte, understreker vevelstadordfører Torhild Haugann.