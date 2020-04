Ferdig på Stortinget - og rett i karantene

Nyheter

Kari Anne Bøkestad Andreassen er nå tilbake som fylkesordfører etter å ha vært vara på Stortinget for Senterpartiet i seks måneder.

Etter påske skal hun lede det første digitale fylkestinget i Nordland gjennom tidene.

- Det blir selvsagt annerledes enn vi er vant til. Det er svært viktig at alle klarer å bruke teknologien på riktig måte, men de fleste har allerede vent seg til å bruke digitale møteløsninger, sier Bøkestad Andreassen i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Hjemmekarantene

Snart er det påske, og den skal Bøkestad Andreassen ifølge prssemelding tilbringe i hjemmekarantene, etter nylig å ha kommet tilbake fra Oslo.

- Ja, jeg skal ikke en gang på butikken. Heldigvis bor jeg på en gård hvor det er nok å ta seg til, og så langt har vi fått ryddet, revet og restaurert en hel del! Vi har melkeproduksjon i ny storfefjøs, mens den gamle kufjøsen har blitt til stall for noen islandshester, fjøs for kystgeit, samt avdeling for et par alpakkaer. Her er det rikelig å finne på. I tillegg får jeg utført noen veterinæroppdrag på hjemmefronten, som alltid er en kjekk avveksling. Sånn sett blir det ikke kjedelig å være hjemme, spesielt ikke med 26 geitekillinger løpende rundt.

Stortinget har forrang

Når Kari Anne Bøkestad Andreassen nå er inne igjen som fylkesordfører, betyr det at Knut Petter Torgersen (Ap) går tilbake til rollen som fylkesvaraordfører, mens Karl Hans Rønning (Sp) vil fortsette å være fast representant i fylkestinget.

Det kan bli flere stortingsperioder på Bøkestad Andreassen. Hun er første vararepresentant for Senterpartiet i Nordland til utgangen av 2021 og risikerer å måtte møte der flere ganger. Stortinget har nemlig forrang, sier hun i fylkets pressemelding.

Kommunalministeren vil slå sammen flere kommuner Senterpartiets Kari Anne Bøkestad Andreassen spør ministeren om dette gjelder Sør-Helgeland i Stortingets spørretime.

Senterpartiet: - Nå vil regjeringen også sentralisere frivilligheten Sps stortingsrepresentanter Siv Mossleth og Kari Anne Bøkestad Andreassen frykter for at mange frivilligsentraler i Nordland vil forsvinne som følge av endret modell for statsstøtte.