Ordfører ba isbilen slutte å kjøre rundt i kommunen

Nyheter

BAnett får opplyst hos kommuneledelsen i Vega, Sømna, Brønnøy og Vevelstad at status for antall smittede og prøver er uendret fra lørdag til søndag. Avisen har foreløpig ikke fått en oppdatert status fra kommuneoverlegen i Bindal.

I Bindal har imidlertid ordfører Britt Helstad tatt affære for å få stanset isbilen som ble observert i kommunen søndag. På facebook ba hun søndag formiddag om innbyggernes hjelp til å få kontakt med bilen.

- La meg få det slik at jeg får en prat med vedkommende. Vi ønsker Ikke at han skal dra fra hus til hus og fra bygd til bygd. Den kan få stå på anvist sted , så er det opp til befolkningen om de ønsker å oppsøke han, skrev Helstad.

Et par timer senere melder ordføreren at kontakt var oppnådd og formaninger gitt.

- Har fått kontakt med Isbilen som avslutter sitt besøk i Bindal for i dag. Kan være at de tar kontakt for å stå en plass å selge på et senere tidspunkt, skriver Helstad.

Noen av kommentarene til ordførerens innlegg på facebook tyder på at ikke alle var enige med Helstad. Til BAnett forklarer ordføreren at det er flere årsaker til at man ikke ønsket at isbilen kjørte rundt i kommunen.

- I utgangspunktet skal jo de som kjører isbilen - som kommer fra Namsos - i hjemmekarantene hvis de kommer inn til Bindal, ifølge reglene vi har. Det er også slik at hvis de kjører rundt fra hus til hus så kan det jo være at man får ansamlinger eller at unger eksempelvis, som ikke tenker over dette, oppsøker bilen selv om de ikke skal. I disse dager ønsket vi ikke dette, sier Helstad.

Hun opplyser imidlertid at det går an å finne løsninger.

- Vi har noen fra Vikna som kommer til Bindal fra tid til annen og selger egg. De kontaktet meg og etter å ha diskutert det med kommuneoverlegen så fant vi at de kunne få komme hvis de oppholdt seg på ett sted og annonserte hvor de var slik at folk selv kunne avgjøre om de ville oppsøke dem. Det fungerte kjempebra. De hadde på seg munnbind og hansker og sørget for at alle holdt god avstand. Hvis man avtaler med kommunen og følger reglene vi har så finner man en løsning, sier Helstad.

BAnett oppdaterer saken med eventuelle nye endringer i smittestatus





Status på Sør-Helgeland per søndag 5. april

Kommune Antall prøver Antall smittede Antall negative Venter svar Brønnøy 75 4 71 0 Sømna 25 1 23 1 Bindal 99 0 87 12 Vega 20 2* 18 1 Vevelstad 8 0 8 0 Sum 227 7 206 14





* Én person fra Vega er i tillegg fått bekreftet covid-19 etter å ha blitt testet ved Helgelandssykehuset.