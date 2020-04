Brønnøy gjør ingen nye koronatester i helgen

Nyheter

BAnett får lørdag opplyst fra Brønnøy, Sømna, Vevelstad og Bindal at det ikke er registrert noe nye smittetilfeller. Siste smittetilfelle på Sør-Helgeland ble bekreftet i Brønnøy torsdag.

Det ventes på prøvesvar i Bindal, Sømna og Vega, mens Vevelstad fredag kveld opplyser at de har fått svar på alle sine prøver og at disse har vært negative. I Brønnøy har alle prøveresultat siden torsdag vært negative og det opplyses at man ikke gjør ytterligere testing denne helgen.

BAnett har ikke fått en oppdatering på status fra Vega siden torsdag.

Status på Sør-Helgeland per lørdag 4. april

Kommune Antall prøver Antall smittede Antall negative Venter svar Brønnøy 75 4 71 0 Sømna 25 1 23 1 Bindal 99 0 87 12 Vega 20 2* 18 1 Vevelstad 8 0 8 0 Sum 227 7 206 14

* Én person fra Vega er i tillegg fått bekreftet covid-19 etter å ha blitt testet ved Helgelandssykehuset.