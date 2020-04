Over 220 testet for koronavirus på Sør-Helgeland

Nyheter

BAnett får fredag opplyst fra Brønnøy, Sømna, Vevelstad og Bindal at det ikke er registrert noe nye smittetilfeller siden torsdag.

Det er tatt flere nye prøver i flere av kommunene og det ventes ennå på et antall prøvesvar. Totalt er det nå over 220 personer som er testet for koronavirus på Sør-Helgeland.

BAnett har foreløpig ikke fått tilbakemelding fra Vega kommune.

Status på Sør-Helgeland per fredag 3. april

Kommune Antall prøver Antall smittede Antall negative Venter svar Brønnøy 75 4 - - Sømna 24 1 23 0 Bindal 99 0 87 12 Vega 20 2* 18 1 Vevelstad 8 0 5 3

* Én person fra Vega er i tillegg fått bekreftet covid-19 etter å ha blitt testet ved Helgelandssykehuset.