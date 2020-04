Vevelstad krever bare karantene sørover

Nyheter

Vevelstad kommune åpner torsdag for at reisende fra hele Nord-Norge kan komme til kommunen uten å bli pålagt hjemmekarantene i 14 dager.

Reisende fra Trøndelag og sørover pålegges fortsatt karantene. Det melder Vevelstad kommune torsdag. Forskriften gjelder fra 2. april og inntil det er gjort nytt vedtak, heter det.

Forskriften er vedtatt av kommunestyret.

Forskriften

Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Vevelstad kommune

For å forebygge og begrense smitte, og beskytte sårbare grupper har Vevelstad kommunestyre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd litra d), femte ledd, jfr. første ledd vedtatt følgende lokal forskrift:

1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene som angitt i punkt 3 i denne forskrift, ilegges hjemmekarantene i 14 dager jf. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 § 2.

2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende regler for karantene og isolasjon, jfr. forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

3. Forskriften gjelder per 02.04.2020 følgende områder: Alle fylker sør for Nordland.

4. Reisende som ikke har symptomer skal reise til planlagt oppholdssted for hjemmekarantene, og skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Hjemmekarantene kan avbrytes før 14 dager ved at den reisende forlater Nord-Norge.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, ikke personer den reisende oppholder seg med, eller har oppholdt seg med under opphold i kommunen.

5. Unntak fra denne lokale forskrifts karantenekrav:

a) Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser.

b) Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern.

c) Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen.

d) Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet.

e) Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft.

f) Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften).

g) Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.

6. Klageadgang

Fylkesmannen avgjør klage over kommunalt eller interkommunalt vedtak såfremt ikke noe annet er bestemt i loven, jf. smittvernloven § 8-3.

7. Økonomisk ansvar

Kommunen påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

8. Ikrafttredelse og varighet

Denne forskrift gjelder fra 02.04.2020 inntil nytt ved vedtak foreligger.