Nytt smittetilfelle i Brønnøy: - Dette er bare begynnelsen

Nyheter

Onsdag ble det bekreftet to nye smittetilfeller i Brønnøy og torsdag melder ordføreren om ytterligere ett tilfelle. Nå er fire personer bekreftet smittet i Brønnøy.

- Vi har iverksatt tiltak og smittesporing, sier Trælnes.

- Dette er alvorlig

Han er bekymret over situasjonen.

- Kommuneoverlegen sier han forventer at man nå framover vil få gradvis økende smitte i Brønnøy, og at de nye tilfellene som kommer ikke vil være relatert til reising. Jeg tror dette bare er begynnelsen på krisen for oss, så jeg håper at folk tar dette alvorlig. Det er kjempeviktig nå at vi følger de råd og pålegg som er gitt, at vi har god håndhygiene, at vi holder avstand til hverandre og at vi ikke samler oss flere enn fem personer. Utvikler man luftveisinfeksjoner og får symptomer som hoste, feber og så videre så må man sette seg selv i karantene, sier ordføreren.

Trælnes sier kommunene nå har fått beskjed fra Fylkesmannen i Nordland om at smitten øker i Finnmark og Troms.

- Jeg vil derfor gjerne holde på de karantenereglene vi har i dag, som gjør at alle som kommer både nord- og sørfra må i karantene. Jeg er bekymret for at Rana og Alstahaug nå ser ut til å åpne opp nordover. Jeg hadde ønsket at vi kunne holdt på de reglene vi har til over påske, sier Eilif Trælnes, som har følgende oppfordring.

- Vi skal klare dette, hvis alle tar dette på alvor og følger de råd og regler som er innført, sier han.

Ingen nye tilfeller i Vevelstad, Bindal eller Vega

Fra Vevelstad ble det onsdag kveld meldt at kommunen har fått svar på alle fire prøver som er tatt. Alle har vært negative. Torsdag meldes det ikke om nye utviklinger.

Kommuneoverlege Sinne Marken i Vega sier torsdag at det ble tatt en ny koronaprøve onsdag, som man nå venter på svar på.

Fra Bindal opplyser kommuneoverlege Trond Iversen at det per torsdag er tatt 94 prøver. Så langt har man fått tilbake 80 negative svar, mens det ventes på 14 prøveresultater.

BAnett har foreløpig ikke fått en oppdatering fra Sømna.

Status på Sør-Helgeland per torsdag 2. april

Kommune Antall prøver Antall smittede Antall negative Venter svar Brønnøy 71 4 - - Sømna 23 1 21 1 Bindal 94 0 80 14 Vega 20 2* 18 1 Vevelstad 4 0 4 0

* Én person fra Vega er i tillegg bekreftet smittet med covid-19 etter å ha blitt testet ved Helgelandssykehuset.