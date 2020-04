Konkurskarantene-søk lansert av Registrene

Nyheter

De nye tjenesten finner man på Brønnøysundregistrenes hjemmeside. Søkeresultatet gir navn, fødselsdato, kommune og karanteneperiode for personer med konkurskarantene.

Varer i to år

Konkurskarantene illegges personer som ved uforsvarlig forretningsførsel er funnet uskikket til å stifte, være daglig leder, styremedlem eller varamedlem i et nytt selskap. Tingretten kan avsi kjennelse om konkurskarantene hvis en person er mistenkt for en straffbar handling i en virksomhet som er, eller har vært under konkursbehandling.

Det er personer, ikke bedrifter, som ilegges konkurskarantene. En konkurskarantene varer i to år.

Endring i forskrift

Bakgrunnen for de nye tjenesten er at Justisdepartementet 4. desember 2019 vedtok en endring i konkursregisterforskriften. Derfor blir opplysninger om konkurskarantene lettere tilgjengelig fra 1. april i år. Konkursregisteret blir søkbart for alle, mens man før måtte ha fullt personnummer for å sjekke om en person sto oppført med konkurskarantene.

– Jeg tror at denne søkeløsningen blir mer praktisk å håndtere og mer brukt, slik at man i større grad kan oppnå det formålet Konkursregisteret har, sier justisminister Monica Mæland (H) til Bergens Tidende.

350 til 400 i året

Siden 2013 har mellom 350 og 400 personer hvert år blitt ilagt konkurskarantene. Karantenen er et virkemiddel for å unngå at enkeltpersoner misbruker muligheten til å la selskaper gå konkurs, og en karantene varer vanligvis i to år.

Mens man kan sjekke om enkeltpersoner står i konkursregisteret, blir det ikke mulig å be om en liste over alle med konkurskarantene. Det vil ikke bli mulig å få informasjon om utløpte karantener.

En undersøkelse fra juni 2018 gjennomført av Kommunal Rapport viste at to av tre innkjøpsansvarlige i kommunene da aldri sjekket om aktuelle leverandører var ilagt konkurskarantene. Samtidig sa én av tre at de ikke engang visste om Konkursregisteret.