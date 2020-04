Helgeland Kraft kutter prisen i tre måneder

Nyheter

Helgeland Kraft Nett ønsker gi et positivt bidrag i den vanskelige tiden som både private og bedrifter nå opplever under koronapandemien, skriver kraftselskapet i en pressemelding onsdag. Derfor blir fastbeløpet til alle kundegrupper på Helgeland halvert for de neste tre månedene.

Vil hjelpe

Pandemien har ført til at mye av næringslivet har stoppet opp. Mange bedrifter har permittert ansatte.

- Dette er en uvirkelig situasjon for alle, og som også har påvirket vår bedrift. Vi ønsker derfor å bidra for å hjelpe både bedrifter og private. For en bedrift med stort strømuttak vil vår reduksjon totalt utgjøre nesten 3.000,- kroner i sparte kostnader for de tre månedene, sier daglig leder Nett Steinar Benum.

En privatkunde vil få en reduksjonen på cirka 150,- kroner pr måned. Totalt vil dette koste rundt 25 millioner kroner å utføre for Helgeland Kraft Nett.

Ingen aprilspøk

- Dette positive tiltaket er mulig å gjøre fordi vi har handlingsrom i våre budsjetter, og vi vet at mange har behov for kostnadsreduksjoner. Vi håper vårt tiltak er et av mange som er til hjelp for våre kunder. Kan være greit å presisere at dette ikke er en dårlig aprilspøk, sier Benum.

Spotprisen for strøm er også historisk lav for tiden og gir ytterligere hjelp til kostnadskutt for kunder som ikke har tegnet fastpris med sin kraftleverandør, skriver Helgeland Kraft.

