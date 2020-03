Regjeringens krisepakke: Kontantstøtte til bedriftene

Nyheter

Bjørnvika Natursenter er blant lokale reiselivsbedrifter som sliter grunnet nedstengning som følge av koronakrisen. Nå legger regjeringen frem en tredje krisepakke hvor de lover ren cash for å dekke løpende utgifter.

20 milliarder i måneden til bedriftene

I et brev til Stortinget har finansminister Sanner anslått at den såkalte kontantstøtten til bedriftene kommer til å koste 50 milliarder kroner. Sanner forhandler om dette med partene i arbeidslivet. Overfor NRK er han imidlertid helt klar:

– De pengene som kommer inn kommer til å bli anvendt og skal settes inn på det tidspunkt som er riktig. Mitt blikk er festet på hvordan vi skal komme ut av denne krisen. Det er mange som nå trenger cash og ikke kreditt for å redde arbeidsplasser, og det kommer.

Se pressekonferanse her

Innehaver Benny Tjønnøy i Bjørnvika Natursenter fortalte mandag hvor krevende det er å stå i reiselivsnæringen, når de ikke kan ta imot gjester. Deres største utfordring er å overleve uten inntekter.

4,5milliarder til innovasjon - Vi kan uansett ikke selge gjestedøgn På Bjørnvika Natursenter synes de det er flott med investeringsmidler til omstilling, men i en situasjon med stengte grenser, så har tilbud om investerings-støtte liten nytte for innehaver Benny Tjønnøy.

Stortinget er enige om følgende tiltak:

Kontantstøtte til bedriftene på 20 mrd i måneden ut mai.

Styrke kommuner og fylkeskommuner med 5 milliarder, der rundt 1 milliard skal brukes til å sikre kollektivtransport i fylkene.

Reduserer satsen på lav moms fra 7 til 6 prosent til 31. desember 2020.

400 millioner til kompetansetilbud og opplæring av permitterte og arbeidsledige.

Øke miljøtekonologiordningen på tilsvarende 50 prosent til store miljø- og klimainvesteringer.

200 millioner kroner, altså en dobling, av midler til grønn skipsfart.

Igangsetting av vedlikeholdsprosjekter som tilsvarer opp mot én milliarder kroner. Dette er innenfor jernbane, vei, flom- og rassikring.

130 millioner kroner til petroleumsforskning for å bidra til utvikling av olje- og gassnæringen.

Forbedre avskrivingssatsene så det blir mer lønnsomt å investere for industrien.

Alkoholavgiften som bryggerinæringen skal betale utsettes.

Drivstoffavgiften som bensinstasjonene betaler skal utsettes.

Fritak for kvoteplikt i ikke-kvotepliktig sektor.

Mer av pengene i Autopassordningen skal bli i bedriftene. I dag betales det rundt 27 000 kroner for et vogntog, og det vil nå settes ned til 9 000 kroner

Lån omgjøres til stipend

Norske studenter var rasende etter at regjeringen bare ville hjelpe dem med mer lån og forskuddsutbetaling av støtte. Nå har Stortinget tatt grep.

Avtalen mellom regjeringspartiene og opposisjonen innebærer at det brukes én milliard kroner på å gjøre om ekstralån til stipend, mot dokumentert inntektsbortfall. Å gjøre om alt ville imidlertid kostet omkring tre milliarder kroner.

– Det er en stor seier at vi gikk fra 0 til godt over 30 prosent stipendandel, selv om det ikke er en optimal løsning, sier Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.

Leder Marte Øien i Norsk Studentorganisasjon mener tiltaket er «et stort steg i riktig retning».

– Dette vedtaket viser at Stortinget og regjeringen anerkjenner at studenter er i en vanskelig situasjon og tar denne situasjonen på alvor, sier Øien til NTB

Litt mindre ille

Tiltakspakkene gjør ting litt mindre ille, men så lenge Norge er nedstengt, vil flere og flere miste jobbene sine, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Vi har klart å gjøre ting litt mindre ille, men det blir ikke bra uansett, understreket Vedum da han sammen med regjeringspartiene, Ap og SV la fram den tredje tiltakspakken mot korona tirsdag.

Kompensasjonsordningen skal bidra til at færrest mulig bedrifter går over ende, mens kommunene kan planlegge for vedlikehold av skoler, sykehjem og andre ting i stedet for å nedbemanne, framholdt han.

– Folk skal vite at vi ønsker å bruke penger for å få hjulene i gang så det skal være litt optimisme og framtidstro, sier Sp-lederen til NTB.

Kan få utdanning under permittering

400 millioner kroner i støtte til kompetanseheving til permitterte er blant tingene i den siste krisepakken som Aps Hadia Tajik trekker fram.

– Det er avgjørende å få til mer trygghet for får arbeidere og bedrifter og mer sosial rettferdighet. Trygghet for folk handler blant annet om at når det nå er så mange permitterte, så skal de vite at de skal stå sterkere når de kommer tilbake. Derfor har vi fått på plass 400 millioner kroner til kompetansehevingstiltak og bedriftsintern opplæring, sa Tajik da den nye krisepakken ble lagt fram på Stortinget tirsdag.

– Vi ser at behovet er enormt, og vi ser at de mest utsatte nå, er lavtlønte, sa Tajik.

Hun fremholder også at kommunene vil få 5 milliarder kroner i en straksbevilgning i kompensasjon for ekstrakostnadene knyttet til viruset, skriver NTB.





