Fuglemating minutt for minutt

Stæren er selskapelig anlagt og leter ofte etter mat i småflokker. Jørgen Ferkingstad lyktes i å få filmet dem i hagen, mens de både små- konkurrerer, "prater" og spiser fra fuglematen som er hengt ut i magen. Den som er litt tålmodig, vil også få høre stærens vakre sang, som de er så kjent for. I midten av mars, noen ganger litt tidligere, ankommer de første stærene til landsdelen etter en overvintring lenger sør langs kysten, i Storbritannia eller på kysten av Nordsjøen. Noen få individer overvintrer regelmessig i landsdelen.

Fortsatt mest Kjøttmeis

Fortsatt er Kjøttmeisen mest utbredt i norske hager. Mange har engasjert seg i årets hagefugltelling i regi av Norsk ornitologisk forening. Under årets telling ble det registrert 464511 individer av 155 arter i 9059 hager i tellingen, som foregikk fra 18.januar til 2.februar. Tellingen viste at Kjøttmeisen fortsatt er den mest utbredte arten i hagene, men årets telling ble den dårligste for arten siden oppstarten av tellingene for 13 år siden.

-Det er dårlige hekkesesonger som gir disse lave antallene, og man spekulerer i om det er dårlig synkroni mellom vårens fremmarsj og meisenes hekkerutiner som er forklaringen. dårlig vær i ungeperioden vet vi også gir negative utslag for hekkesuksessen, skriver Norsk Ornitologisk forening om situasjonen i siste utgave av bladet "Vår Fuglefauna".









Tjelden har kommet Sikkert vårtegn er observet på Salhus.