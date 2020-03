Ny person smittet med korona på Vega

Nyheter

Tirsdag testet en person fra Vega positivt på covid19 og torsdag ble det opplyst fra Brønnøy at en person der hadde testet positivt. Lørdag opplyser kommuneoverlege Sinne Marken på Vega at ytterligere en person på Vega har testet positivt. Helsetjenesten på Vega fikk bekreftet tilfelle nummer to fredag ettermiddag.

- Vi har fått negative svar inn på alle andre testede og vi har kontroll på nærkontakter og smittevei på smittet nummer to, sier Marken.

Hun sier det ennå er uklart hvor den første personen som ble smittet på Vega har fått smitten, men helsevesenet på Vega har teorier om dette og jobber med saken. Hun vil ikke uttale seg om smittekjeden av hensyn til personvern.

Fra Sømna opplyser ordfører Hans Gunnar Holand at det er tatt totalt 22 prøver, hvorav 19 er negative. Det ventes på tre prøvesvar.

I Vevelstad har ordfører Torhild Haugann ingenting nytt å melde. Der er tre personer testet så langt, alle har vært negative.

Kommuneoverlege Trond Iversen i Bindal sier de venter på svar på én prøve tatt fredag.

- Så langt ingen positive. Synes å være færre tilfeller av vanlig forkjølelse i befolkninga, sier Iversen.

BAnett har foreløpig ikke fått en oppdatering fra Brønnøy lørdag.

Saken oppdateres