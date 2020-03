Fylkesråd bevilger 90 millioner ekstra til Innovasjon Norge Nordland

Nyheter

Fylkesrådet i Nordland har bevilget 90 millioner til Innovasjon Norge Nordland i tiltakspakken for arbeids- og næringslivet i fylket. Svært mange deler av nærings- og arbeidslivet i Nordland opplever nå krevende tider.



-Nå må vi som styrer ta ansvar. Det at vi i første omgang legger frem en pakke på 37 millioner samtidig som vi overfører 90 millioner til Innovasjon Norge viser at vi tar situasjonen på alvor, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

140 millioner til ulike byggeprosjekter

Mange aktører innen næringslivet står i en vanskelig situasjon, spesielt dersom dagens unntakstilstand drar ut i mange måneder. Mange har allerede vært nødt til å permittere deler av eller hele arbeidsstokken, og flere vil komme i samme situasjon med langvarig stengte dører eller oppdrag som uteblir.

- Vi følger situasjonen til arbeids- og næringslivet tett. Vi skal holde oppe aktiviteten på egne prosjekter. Den siste uken har vi identifisert 21 fylkeskommunale bygningsprosjekter i hele Nordland på til sammen 140 millioner kroner. De lyser vi ut så fort vi kan. Alle prosjektene vil være lyst ut før 1. juni. Dette er vedlikeholdsoppgaver som er godt egnet til å gi lokalt næringsliv drahjelp for å kunne holde medarbeidere og lærlinger i arbeid gjennom koronapandemien, sier Norvoll i pressemeldingen.



Samordningsforum i Nordland

Det er også etablert et samordningsforum i Nordland med NHO, LO, NAV, Innovasjon Norge, fylkesmannen og flere banker som møtes regelmessig på Skype.

-Det er viktig at vi utveksler informasjon og løsninger med hverandre. På den måten kan vi bidra til å holde flere hjul i gang under den krisen som nordlandssamfunnet nå står i, sier Norvoll.



Arbeider med nye tiltak

-Pakken fra fylkesrådet på 37 millioner til arbeids- og næringslivet er kun første del av tiltakene fra Nordland fylkeskommune. Fylkesrådet vil se på ytterligere tiltak i tiden fremover, og fylkestinget skal også involveres, sier Norvoll.

Nasjonalt arbeides det med flere tiltak som kan bidra til å hjelpe arbeidstakere og bedrifter. Fylkesrådet jobber med å påvirke utformingen av disse tiltakene.

-Et forslag vi har spilt inn er at det er flere statlige byggeprosjekter som raskt kan realiseres i Nordland. Dersom staten er villig til å bruke mer penger kan lokalt og regionalt næringsliv få nye oppdrag. Det vil være viktig i tiden fremover, understreker fylkesrådslederen i pressemeldingen.



Regionale løsninger

Det at fylkesrådet nå kan overføre 90 millioner til Innovasjon Norge i Nordland er viktig for mange bedrifter over hele fylket.

-Det vil være viktig at regjeringen og Stortinget fremover styrker ordningen med regionale utviklingsmidler. På den måten kan vi sammen med Innovasjon Norge og partene i arbeidslivet peke ut så treffsikre tiltak som mulig for bedriftene og arbeidstakerne i Nordland, avslutter Norvoll i den fylkeskommunale uttalelsen.