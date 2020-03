Reagerer på meldinger om folk i karantene som handler

Nyheter

Status fredag er at 166 personer var testet for koronavirus på Sør-Helgeland, fordelt slik:

Brønnøy: 49 (1 person bekreftet smittet - venter svar på 7 prøver)

Sømna: 20 (19 negative, venter svar på 1 prøve)

Bindal: 78 (sist oppdatert torsdag)

Vega: 16 (1 person bekreftet smittet) (sist oppdatert onsdag)

Vevelstad: 3 (alle negative)

To personer er bekreftet smittet, én fra Vega og én fra Brønnøy. Førstnevnte ble innlagt ved sykehuset i Sandnessjøen lørdag 21. mars. tilstanden til den smittede i Brønnøy ble torsdag beskrevet som "stabil og grei" av kommuneoverlegen i Brønnøy.

Brønnøy: Reagerer på karantenebrudd

Ordfører Eilif Trælnes opplyser fredag morgen at status for prøvetaking i Brønnøy er at 49 personer er testet. Det ventes på svar på de 7 testene som er tatt siden torsdag.

- Tiltak for den som fikk påvist smitte er at sporing er iverksatt og at vedkommende er isolert, sier Trælnes.

Han sier han får tilbakemeldinger fra befolkingen om at personer som er i karantene er observert på butikker. Dette er ikke tillatt ifølge de nasjonale retningslinjene for karantene som er ilagt.

- Jeg forventer at folk overholder både nasjonale og lokal retningslinjer og råd som er vedtatt. Trengs det innkjøp så finnes det folk som kan bistå med det, sier ordføreren.

- Får kommunen mange meldinger om slike hendelser?

- Det har blitt stor bedring, men det er fortsatt noen som ikke har tatt innover seg alvoret, sier Trælnes.

Sømna: 19 av 20 negative

Ordfører Hans Gunnar Holand i Sømna opplyser at det fredag ble tatt én ny prøve. Dermed er det testet totalt 20 personer i Sømna. Det ventes svar på den siste prøven, mens de øvrige 19 har vært negative.

- Vi har ingen i isolasjon. Jeg har ikke tall på antall i karantene, men dette faller betraktelig i helga når alle skoleelevene fra Brønnøysund er ute etter karantene fra 13. mars, sier Holand.

Velstad: Uendret status

Ordfører Torhild Haugann opplyser fredag at Vevelstad nå har fått svar på den siste av totalt tre koronatester som er gjort, og at alle er negative.

Bindal: Venter på fem prøver

BAnett har foreløpig ikke fått svar fra Bindal, men kommuneoverlege Trond Iversen meldte torsdag at kommunen fortsatt ventet på svar på 5 av de 78 prøvene som er tatt. De øvrige 73 har vært negative. Prøvene som er tatt i Bindal fordeler seg slik:

Dato testet Kvinner Menn Sum Resultat 17/3 12 5 17 Alle neg 19/3 28 3 31 Alle neg 23/3 18 7 25 Alle neg 25/3 2 3 5 ? Alle 60 18 78 ?

Vega: Flere i isolasjon

BAnett har ikke fått ny status fra kommuneoverlege Sinne Marken på Vega fredag. Torsdag var status at to nye personer ble testet tirsdag og at det ble gjort fem nye tester onsdag. Totalt 16 personer er testet for viruset på Vega.

- 5 er i isolasjon på Vega, sa Marken onsdag.

Saken oppdateres