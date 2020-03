Helgeland Sparebank holder tilbake utbytte

Nyheter

Finanstilsynet har bedt om at bankenes overskudd for 2019 holdes tilbake inntil videre på grunn av koronasituasjonen og den finansielle uroen.

Gavetildelinger stoppes midlertidig

Fredag melder Helgeland Sparebank at de holder tilbake fjorårets utbytte slik at de styrker bankens soliditet og evne til å bidra enda mer overfor næringslivet og privatpersoner som trenger det mest.

Men banken påpeker samtidig at dette også medfører at samfunnsutbyttet gjennom gavetildelinger foreløpig uteblir. Derfor utelukkes ikke banken utbetaling av deler av utbytte i løpet av året.

– Det er viktig å ha god soliditet for å kunne gjøre ekstra tiltak for dem som trenger det mest, som bedrifter som er i ferd med å gå konkurs, eller privatpersoner som trenger betalingsutsettelse, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard i bankens pressemelding.

Står ved avtaler

Styret i banken vedtok å sende administrasjonens forslag om å likevel ikke utbetale utbytte for 2019 til behandling i Forstanderskapet. Forstanderskapet i Lokalbanken er de som endelig fastsetter utbyttet i banken, og vedtok å avvente utbytte, men ba styret om å fremme en ny vurdering av overskuddet i neste forstanderskapsmøte.

– Baksiden med at vi ikke betaler utbytte til våre eiere, er at samfunnsutbytte heller ikke kan utbetales. Det vil si at over 20 millioner som skulle gå til arrangementer og andre tiltak til lag, foreninger og kulturaktører er satt på vent. På grunn av dette vil det gjøres vurdering om det likevel skal utbetales deler av utbytte i løpet av året, hvis den økonomiske situasjonen bedrer seg for folk og bedrifter, forklarer administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Banken understreker at inngåtte avtaler med lag, foreninger og kulturliv går som normalt. Markeds- og kommunikasjonssjef Majken Hauknes understreker at store arrangementer som ikke går som planlagt, vil utbetales ved dokumentasjon av kostnader.

Også SNN framskynder rentesenkning Sparebank 1 Nord-Norge kutter renta fra fredag 3. april.

DnB fra DNB jobber med å kutte utlånsrenten senest 5. april. Helgeland Sparebank kutter fra 29. april for eksisterende kunder.