Nettrøbbel i Sømna

Nettleverandøren Signal skriver på sin hjemmeside at det stor fare for at det blir ukontrollert brudd slik situasjonen er. Derfor må feilen rettes snarest,

Jobben startes ifølge Signal kl 04.00 natt til fredag.

- Kunder tilknyttet Vik node vil ha nedetid opp til kl. 06.00. Berørte kunder tilknyttet Berg node vil komme opp fortløpende etter klokken 06.00, og det er estimert at alle kundene skal være oppe til klokken 16.00. Vi beklager de ulemper dette medfører, skriver selskapet.

