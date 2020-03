Frykter folk som trenger det ikke ber om helsehjelp

Nyheter

Det kommer frem i en pressemelding fra sykehuset.

Der gjør ansatte i akuttmottakene i Helgelandssykehuset det klart at de merker mindre pågang på øyeblikkelig hjelp. De er bekymret for at pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ikke tar kontakt med sykehuset når det er nødvendig. Avdelingsleder ved akuttmottaket i Mo i Rana, Unni Andersen og overlege Dag Ole Aanderbakk har et viktig budskap til befolkningen på Helgeland: Dersom du ville ha ringt 113 før koronapandemien traff Norge, skal du gjøre det nå også.

– Vår frykt er at folk er redde for å belaste helsevesenet på grunn av koronasituasjonen, og at de derfor ikke oppsøker hjelp når de virkelig trenger det. Hjerneslag, hjerteinfarkt, infeksjonssykdommer og andre alvorlige tilstander oppstår som før, og det er viktig å komme raskt til behandling. Kommer pasientene for sent kan det få alvorlige følger, og pasientene kan bli liggende mye lengre på sykehus enn om de hadde kommet før, sier de to i pressemeldingen.

Den reduserte pågangen i akuttmottaket kan skyldes at folk holder seg mer i ro og dermed reduserer sjansene for alvorlig skade og sykdom, men det kan også bety at mange kvier seg for å ta kontakt for ikke å belaste helsevesenet.

– Det er viktig for oss å si at vi er her for deg. Vi tar nødvendige forhåndsregler for smittevern og har god beredskap og kapasitet til å ta imot pasienter, sier Andersen.