Én person bekreftet smittet med koronavirus i Brønnøy

Status torsdag var at 158 personer var testet for koronavirus på Sør-Helgeland, fordelt slik:

Brønnøy: 42 (1 person bekreftet smittet)

Sømna: 19

Bindal: 78

Vega: 16 (1 person bekreftet smittet) (sist oppdatert onsdag)

Vevelstad: 3 (sist oppdatert onsdag)

Én person fra Vega er bekreftet smittet med koronavirus, og vedkommende er innlagt ved Sandnessjøen sykehus. Torsdag ble det meldt at én person også er bekreftet smittet i Brønnøy

Brønnøy: Første person bekreftet smittet

Ordfører Eilif Trælnes i Brønnøy melder torsdag formiddag at én person har testet positivt for koronavirus i Brønnøy.

- 42 personer er så langt testet, 41 er negative. Når det gjelder den smittede så er smittesporing iverksatt og personen er isolert i sitt hjem, sier Trælnes.

Ordføreren sier han foreløpig ikke kan gå ut med mer informasjon av hensyn til personvern og at dette kun ble kjent for kort tid siden.

- Jeg hadde håpet at vi skulle berge oss unna, men vi må nok regne med å få noen tilfeller. Vi har hatt møte med fylkesmannen i går om dette med å åpne grensene, men jeg tror vi blir enige om å stoppe alt sørfra og at vi holder på grensene. Det kan være vi åpner nordfra, men vi vil holde på tiltakene vi har, sier Trælnes.

- Dere mener dette fungerer?

- Ja, helt soleklart. Nå ser vi i Finnland at de isolerer hovedstaden sin, kanskje skulle man gjort lignende tiltak også med Oslo og Viken også i Norge. Vi har ikke fasit, men ser at dette er riktige tiltak for oss, sier Trælnes.

Han har samtidig en oppfordring og en formaning:

- Nå har vi fått det første smittetilfellet i Brønnøy og da er det ekstra viktig at folk forholder seg til reglene som er innført. Som et eksempel så har vi fått meldinger om at ungdommer samler seg for å spille fotball på Hestøya. Nå er det slik at man ikke skal samle seg mer enn fem personer, og det skal være en meter imellom. Vi ber om at folk tar hensyn til de reglene som gjelder, sier ordføreren.

Bindal: Venter på fem prøver

Torsdag melder kommuneoverlege Trond Iversen i Bindal at de fortsatt venter på svar på 5 av de 78 prøvene som er tatt. De øvrige 73 har vært negative. Prøvene som er tatt i Bindal fordeler seg slik:

Dato testet Kvinner Menn Sum Resultat 17/3 12 5 17 Alle neg 19/3 28 3 31 Alle neg 23/3 18 7 25 Alle neg 25/3 2 3 5 ? Alle 60 18 78 ?

Sømna: 19 av 19 negative

Ordfører Hans Gunnar Holand i Sømna sier torsdag formiddag at det ikke er påvist koronavirus i Sømna så langt. 19 av 19 prøver som er tatt har vært negative.

BAnett har så langt torsdag ikke fått en oppdatering fra Vega og Vevelstad.

Saken oppdateres