Vega har jobbet med oppsporing av nærkontakter til smittet person

Tirsdag ble det første tilfellet av koronasmitte bekreftet på Sør-Helgeland. Den smittede, som er fra Vega, er innlagt ved Helgelandssykehuset og har fått påvist viruset.

5 i isolasjon på Vega

Kommuneoverlege Sinne Marken på Vega opplyser at status per onsdag formiddag er at to nye personer ble testet tirsdag og at det forventes fem nye tester onsdag. Det vil i så fall bety at 16 personer er testet for viruset på Vega.

- 15 personer er i karantene til i morgen og ytterligere 4 er i karantene noen dager ekstra. 5 er i isolasjon på Vega, sier Marken.

Helsetjenesten på Vega jobbet hele tirsdag kveld med oppsporing av nærkontakter til personen som er smittet basert det vedkommende selv har gitt av opplysninger.

- Vi har nå vært i kontakt med alle vi har fått oppgitt og gitt personlig veiledning til den enkelte. Vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer som sier at har man vært i nærkontakt med en person som er smittet med covid19 så skal man i karantene i 14 dager fra det tidspunktet man hadde kontakt. Utvikler man symptomer i karanteneperioden skal man testes for covid19, og da blir man satt i isolasjon til prøvesvar foreligger. Vi jobber fortsatt sideløpende med å spore smittetilfellet tilbake i tid, sier Marken.

Fysisk avstand

Hun sier at for folk som har vært i kontakt med personer som kan ha blitt smittet så finnes det ikke noen andre retningslinjer enn å følge vanlige hygieneråd.

- Blir man syk må man holde seg inne og hjemme til man er frisk, pluss en dag ekstra. Her vil jeg samtidig oppfordre alle til å følge de anbefalingene som er gitt i forhold til ikke å samles til møtevirksomhet, festing og sosialt samvær nå – det blir en tid for det senere igjen. Det er fysisk avstand mellom mennesker som skal begrense smitten fortsatt, sier Marken.

BAnett har stilt flere spørsmål til Helgelandssykehuset om saken. Blant annet hvilket sykehus personen er innlagt ved, om vedkommende er ung eller gammel, generell tilstand og hvilke tiltak som eventuelt er gjort på sykehuset og generelt knyttet til Helgelandssykehusets første innlagte smittetilfelle. Avisen har også stilt spørsmål om hvilken kapasitet Helgelandssykehuset har på intensiv-plasser og respiratorbehandling. Helgelandssykehuset har avvist alle spørsmål om smittetilfellet med henvisning til personvern, men gir følgende kommentar om hvordan sykehuset håndterer innleggelse av en pasient med påvist covid19.

- Når vi får pasienter med mistenkt smitte så foregår all behandling i tråd med de retningslinjene som gjelder for smittevern. De er nedfelt i vår smittevernhåndbok, som igjen er i overensstemmelse med de retningslinjene som Folkehelseinstituttet opererer med. Det betyr blant annet at pasienten blir isolert og at personalet følger de smittevernrutinene som finnes når det gjelder bekledning. Pasienten ble transportert i henhold til rutiner for transport av mistenkt smittede pasienter, sier kommunikasjonsrådgiver Merethe Myrvang hos Helgelandssykehuset.

Flere prøvesvar ventes på Sør-Helgeland

Ellers på Sør-Helgeland er det ikke meldt om positive svar på koronaprøver som er tatt. Onsdag formiddag melder ordfører Eilif Trælnes at totalt 38 personer i Brønnøy er testet for korona. Av disse er 35 prøver negative, og det ventes svar på de tre siste.

- Nå har Bodø god kapasitet på prøvetaking, så tilbakemeldingene kommer raskere, sier Trælnes.

I Sømna var det per mandag 19 personer som var testet, hvorav 14 prøvesvar var negative. Én person var i isolasjon. Ordfører Hans Gunnar Holand melder tirsdag og onsdag formiddag at det ikke er noen endring i status i Sømna.

I Vevelstad var det per mandag tre personer som var testet. To prøver var negative, mens man ventet på svar på den siste. Ordfører Torhild Haugann opplyste både tirsdag og onsdag til BAnett at det ikke er endring i status i Vevelstad.

I Bindal var det per mandag testet 50 personer, alle negative. Onsdag formiddag melder kommuneoverlege Trond Iversen at Bindal nå venter svar på 25 tester som ble tatt mandag, og at man onsdag har testet 5 nye personer.

- Ingen positive svar så langt. Ingen i isolasjon, sier Iversen.

Totalt er det nå testet 134 personer for koronavirus på Sør-Helgeland. Én person fra Vega er altså bekreftet smittet, og innlagt ved Helgelandssykehuset.