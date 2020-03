Søker frivillige til Nabohjelpa

Nyheter

Det skriver Marit Skille i et innlegg i Oppslagstavla i Brønnøy på Facebook.

Nabohjelpa er et tilbud som gjør at frivillige via Frivilligsentralen kan bistå folk med å få tak i mat og medisiner, når de ikke kan få gjort det selv. Tanken er at det blir et bidrag for at de som bør holde seg hjemme på grunn av smittefare kan gjøre det.

«Vi har i samarbeid med smittevernlege og ordfører utarbeidet instruks for å sikre oss best mulig mot smittespredning, og de frivillige må signere for taushetsplikt», skriver Skille, som ber folk om å ta kontakt.