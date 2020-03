Ordfører glad for at regjeringen viderefører tiltak

Nyheter

I en pressemelding onsdag opplyser ordføreren at han er glad for at de innførte smitteverntiltakene forsterkes og videreføres. Han lover samtidig at Brønnøy kommune vil opprettholde sine lokale vedtak som ble besluttet 16. mars, og som blant annet inkluderer karantene for alle som kommer inn til kommunen utenfra Helgeland. Trælnes sier det jobbes kontinuerlig for å redusere konsekvensene av karantenepåleggene for næringslivet.

- Vi er konstant i en dialog med næringslivet som får utstrakt unntak for sine ansatte som må bevege seg ut og inn av Helgeland i forbindelse med arbeidsoppdrag. Unntakene gis etter en dialog med bedrifter og virksomheter, der disse tar ansvar for egne ansatte og beskriver hvordan de gjør tiltak for å redusere smittefaren, sier Trælnes i pressemeldingen.

Han sier man i slutten av denne uken vil vi kunne se tegn på kommunens "strenge tiltak" har hatt en effekt.

- Jeg som ordfører ber dere alle om å være ekstra forsiktig, vi er svært sårbare med begrensede ressurser. Brønnøy kommune er ekstra oppmerksom på dem av oss som trenger ekstra hjelp i disse tider. Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere har spørsmål eller trenger hjelp fra oss, sier Trælnes.

Han henviser da til «Koronatelefonen» som Brønnøy kommune har etablert på nummer 482 16 135, ungdomslosen på nummer 936 40 042 og samtale med helsepersonell på nummer 950 12 320.