Også SNN framskynder rentesenkning

Bankene har fått kritikk for at Norges Banks rentekutt ikke gis videre til kundene raskt nok, og tirsdag snudde DNB og lovet rentekutt senest 5 .april og Helgeland Sparebank fra 29. april for eksisterende kunder og fra torsdag 26. mars for nye lån.

Sparebank 1 Nord-Norge melder at banken på en drøy uke har kuttet renta to ganger, med til sammen inntil 0,85 prosentpoeng. Onsdag har banken bestemt seg for å gjøre kuttene effektive fra fredag 3. april.

– Vi fikk i går ettermiddag vite at regjeringen forlenger koronatiltakene med nesten tre uker. Det vil gjøre de økonomiske vanskene større for både privatpersoner og bedrifter i Nord-Norge. Når vi kutter renta allerede 3. april, bidrar vi i den ekstra innsatsen som hele landsdelen nå blir utfordret på. Vi anser det som en del av samfunnsansvaret fra Nord-Norges største bank, sier konserndirektør for personmarkedet Lasse Hagerupsen.

SpareBank 1 Nord-Norge åpner nå også for at nordnorske næringslivskunder kan søke på garantiordningen til små og mellomstore bedrifter, selv om ordningen ikke er endelig godkjent.

– Skal vi kunne hjelpe næringslivet, må vi jobbe så raskt som overhodet mulig. Vi har ikke lov til å innvilge lån før endelig godkjenning, men vi skal være så forberedt som vi bare kan. Nå handler det om å sørge for at flest mulig har en jobb å gå tilbake til, sier konsernsjef Liv B. Ulriksen.

Den statlige lånegarantiordningen er statsstøtte til næringslivet som bankene skal betjene. Den er myntet på bedrifter som rammes økonomisk av korona.

