Blir leder for hele helse- og omsorgsområdet i Brønnøy

Helse- og velferdssjef Tove Karin Solli er utnevnt til leder for det nye virksomhetsområdet, som nå heter helse og omsorg. Området samler de to tidligere områdene pleie og omsorg og helse og velferd. Pleie- og omsorgssjef Tonje Johansen blir assisterende leder for helse og omsorg i kommunen. Dette ble klart onsdag.