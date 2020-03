Statsministeren: - Tiltakene fortsetter til etter påske

Nyheter

Kampen mot koronaviruset fortsetter med uforminsket kraft.

- Det er ikke mulig å si hvor raskt smitten sprer seg nå. Det vil ennå ta noen dager å få vite om tiltakene som ble iverksatt 12. mars har virket. Regjeringen har derfor besluttet å videreføre tiltakene til og med 13. april. Det betyr desverre nye uker med sterke begrensinger på livene våre. Vårt mål er å slå ned epidemien, sier statsministeren.

- Økningen i smittetilfeller ser ut vil å være stabil

Regjeringen har basert sin beslutning på Folkehelseinstituttets faglige råd. Helseminister Bent Høie presiserer hva det innebærer.

- Økningen i smittetilfeller ser ut vil å være stabil. Det er en oppmuntring, men vi kan ikke være sikre. De neste ukene gis oss svar på hva som virker. Vi viderefører derfor tiltak som alle kan følge: vaske hendene hoste i albuen og holde avstand. Samt stenging av barnehager, skoler og universiteter. Karantene i 14 dager for dem som har vært i kontakt med smittede eller vært på reise i utlandet og de som har fått påvist smitte skal isoleres helt, og ikke gå ut, sier Høie.

Hjemmekontor og dropp kollektivtransport

Regjeringen oppfordrer fortsatt til hjemmekontor og å droppe kollektivtransport. Samt holde avstand.

- I det offentlige rom bør man holde èn meters avstand, og ikke være mer enn fem personer i samme gruppe som ikke er i familie.

Innendørs bør man holde minst to meters avstand på arbeidsplassen når man arbeider. Helsepersonell som jobber pasientbehandling forbys å reise utenlands. Kultur og idrettsarrangementer er fortsatt forbudt, sier helseministeren.

Forbudet mot å reise på hytta i en annen kommune opprettholdes også, av hensyn til belastningen helsevesenet der kan påføres ved eventuelle oppdrag.

Før tiltakene ble iverksatt smittet hver er kronasmittet 2,4 nye personer. Målet er ifølge regjeringen å få ned dette tallet til én ny smittet.

Jobber med spørsmålet om "søringkarantene"

Kommunene på Helgeland har innført strenge karanteneregler for alle som kommer utenfra regionen.. Det er delte meninger om dette er lovlig.

Jussprofessor mener karantene er ulovlig, Brønnøy snur ikke Mange kommuner i Nord-Norge ilegger egne karantener for folk som kommer sørfra. Det er ulovlig, fastslår professor Hans Petter Graver.

Lokale karantenevedtak videreføres én uke til Sømna holder på sine strenge karantenevedtak i ytterligere én uke, og opplyser at kommuneoverlegene på Helgeland står sammen om å anbefale videreføring.

Statsministeren ble utfordret på dette, men kunne ikke svare kategorisk.

- Vi jobber med det spørsmålet. Det er slik at kommunen kan innføre karanteneregler, de skal være relevante og forholdsmessige. Vi må sørge for at den delen av næringslivet som kan det skal fungere, sier statsministeren.

107 testet for korona på Sør-Helgeland - tre personer i isolasjon Per tirsdag var det testet 107 personer for koronaviruset på Sør-Helgeland. Ingen prøver har så langt vært positive.

Dette er tiltakene fra 12. mars

Disse tiltakene presenterte regjeringen 12. mars:

Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges. Unntak gjelder for 15 definerte kritiske samfunnsfunksjoner, som personer i helsesektoren

Skoler og barnehager må sørge for tilbud til barn med foreldre i disse funksjonene, og for barn med særlige behov

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre, svømmehaller og virksomheter som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie og tatovering forbys

Alle virksomheter i serveringsbransjen stenges, det omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Unntak gjelder kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand. Buffet forbys

Detalj- og varehandel driftes som normalt. Helseministeren fraråder folk å hamstre mat. Følg nasjonale sikkerhetsmyndigheters råd om hva du skal ha hjemme

Transportsektoren driftes som normalt, men folk oppfordres til å unngå fritidsreiser. Ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser som ikke er helt nødvendige

Unngå offentlig transport, eller andre steder der du lett kan komme nær andre, og nærkontakt med andre

Det innføres også restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, får heller ikke reise utenlands for å sikre at Norge har helsepersonell tilgjengelig

Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjelder alle som er kommet til landet siden 27. februar

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal kunne komme seg til jobb, og holde avstand til hverandre

Ikke besøk personer ved institusjoner som tilhører sårbare grupper, for eksempel eldre eller syke

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet – både tjenestereiser og privatreiser. De vil få kostnadene kompensert. Gjelder foreløpig ut april 2020.

I tillegg er det iverksatt lokale tiltak. Som Helgeland-kommuenes karanteneregler for personer som har vært utenfor Helgeland skal ilegges 14 dagers karantene. Og lørdag innførte byrpdet i Oslo full stans i skjenking av all alkohol på byens utesteder.