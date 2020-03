Banker kutter renta fra april

Nyheter

Norges Bank satte ned styringsrenten med 0,75 prosentpoeng til rekordlave 0,25 prosent i forrige uke. Det var andre rentekutt på kort tid, til sammen har sentralbanken kuttet renta med 1,25 prosentpoeng de siste tolv dagene.

DNB har svart på Norges Bank-kuttene med å kutte sine lånerenter til sammen 0,85 prosentpoeng, men fikk kritikk for at dette ikke skulle gjelde før i mai.

Fikk kritikk

Normalt har DNB seks ukers varslingsfrist før rentekuttet kommer lånekundene til gode. Norges største bank har fått sterk kritikk for at det ikke skjer tidligere i den ekstraordinære økonomiske situasjonen mange kunder er utsatt for som følge av koronakrisen.

DNB sier i en pressemelding at det jobbes med å finne en teknisk løsning for å få framskynde rentekuttet.

- Vi har enda ikke løsningen helt klar, men vi skal sørge for at de to rentekuttene gjelder fra senest 5. april, framgår det i pressemeldingen.

- Hver dag snakker rådgiverne våre med tusenvis av kunder som har kommet i en vanskelig situasjon. Vi prøver så godt vi kan å hjelpe alle, med for eksempel avdragsfrihet og andre tiltak. Vi ber om at kundene våre som lurer på hvilken rente de får, nå venter til de får det endelige brevet fra oss før dere kontakter oss med spørsmål, sier konserndirektør for personmarked i DNB Blekeli Spiten.

0,85 fra HSB

Helgeland Sparebank har brukt tid på å bestemme seg på hvor mye banken skal sette ned renta. Tirsdag melder banken at de setter ned rentene inntil 0,85 prosentpoeng for å lette situasjonen for helgelendinger og bedrifter som har utfordringer som følge av koronaviruset.

- Lokalbanken er til og for Helgeland, så i tillegg til å sette ned rentene med inntil 0,85 prosentpoeng på nye lån fra torsdag 26. mars og 29. april på eksisterende, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

I tillegg til rentenedgang tilbyr Helgeland Sparebank avdragsfrihet, tilleggs-kreditter og likviditetslån til bedrifter, skriver banken. Også privatpersoner som føler effektene på kroppen kan søke om avdragsutsettelse eller søke om andre endringer på sine lån.

– Det kommer til å bli vanskeligere å være både verdensborger og helgelending i tida framover, og de ansatte hos oss jobber alt de har for å bidra til å få spesielt bedrifter greit gjennom denne utfordrende tiden, sier Nordgaard.

Også innskuddsrentene settes ned med inntil 0,80 prosentpoeng, men dette skjer først 1. juni, som er to måneder etter varsel er sendt kundene.

