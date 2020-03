Avdøde i Mosjøen er obdusert, siktede fremstilles for fengsling

Nyheter

I en pressemelding mandag opplyser politiadvokat Jonas Nerdal at etterforskningen pågår med full styrke.

– Mistenkte har startet å forklare seg for politiet og dette fortsetter i dag. Vi har fått en foreløpig obduksjonsrapport. Av hensyn til den etterforskingen som pågår så kan vi ikke gi si noe mer om innhold nå, sier han i meldingen.

Han sier videre at de har forståelse for at dette er en svært alvorlig sak, spesielt for familien som er rammet, men også at kan oppstå uro i lokalsamfunnet.

– Politiet prioriterer denne saken høyt og har satt inn godt med ressurser. Siktelsen står ved lag: Grov kroppsskade med dødelig utfall. Siktede framstilles mandag for varetektsfengsling.