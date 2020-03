Tester nye personer for koronaviruset

Nyheter

Bindal kommunes ordfører Britt Helstad melder søndag formiddag at det fortsatt ikke er noen som har påvist smitte av koronaviruset i kommunen. Mange har blitt testet og sjekket ut.

- Fortsatt har vi ingen smittede i Bindal etter at vi fikk tilbakemelding på de siste 30 som ble testet torsdag kveld. Vi tester mellom 20 og 30 nye på mandag, opplyser Helstad til BAnett.

Ordfører Andre Møller i Vega kommune får oppdatert informasjon fra kommunelegen i morgen mandag, mens Vevelstad har fått svar på alle prøvene som er tatt. Mandag skal én person i Vevelstad testes.

I Brønnøy kom det ifølge ordfører Eilif Trælnes tilbakemelding på 21 tester der alle testresultatene viste at det ikke var smitte av viruset.

- Jeg har møte med kommuneoverlegen i morgen og skal sjekke ut om det skal testes flere i uka som kommer, sier Trælnes.

Ordfører Hans Gunnar Holand i Sømna har ikke besvart henvendelsen ennå. Men fredag var status at 17 personer i Sømna var testet for smitte, men at ingen koronasmitte var påvist. Lørdag svarte Holand at status var den samme som fredag for Sømnas del.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det per 21. mars rapportert totalt 1926 smittede og sju dødsfall som er relatert til koronaviruset. Lørdag var totalt 49.451 testet. Det er ikke oppgitt nye tall for søndag 22. mars.

Prøve var feil, fødeavdeling åpner igjen Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana åpner igjen mandag 23. mars

Ingen nye testet på Sør-Helgeland Fredag var status at 63 personer var testet for koronavirus på Sør-Helgeland fordelt på Brønnøy (21), Sømna (17), Vega (5), Vevelstad (2) og Bindal (18).

Vega og Sømna har folk i isolasjon nå På Sør-Helgeland er det bare Vega og Sømna som melder at man har personer isolert i påvente av prøvesvar, i tillegg kommer flere i karantene på Vega og i de andre kommunene.

Ingen meldinger om smitte på Sør-Helgeland torsdag Etter over 50 tester på Sør-Helgeland er det foreløpig ikke påvist koronasmitte i befolkningen.