- Arbeidsplasser i Nordland står i fare på grunn av lokale koronatiltak

Nyheter

Flere bedrifter i Nordland varsler at det er krise om ikke reiserestriksjonene mellom kommunene i Nordland oppheves umiddelbart, ifølge de fire partene.

– Vi frykter at lokale reiserestriksjoner og karanteneregler kan være så skadelige at folk ikke har en arbeidsplass å komme tilbake til etter at koronapandemien er under kontroll, sier regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland.

LO Nordland stiller seg bak budskapet.

– Vi har mange bedrifter med nok arbeidsoppgaver, men de blir hindret av stengte kommunegrenser og karantene på ansatte som passerer grensene, sier regionleder Rita Lekang.

Folkehelseinstituttet sa torsdag at de ikke anbefaler kommuner å iverksette lokale karantenetiltak og innreiseregler, en oppfordring justisminister Monica Mæland (H) gjentok fredag.

Hun opplyste videre at hun har bedt fylkesmennene jobbe med kommunene om dette.

De fire partene i Nordland mener det må være like regler i de ulike kommunene og mener blant annet at fylkesmannen bør få myndighet til å forvalte karantenereglene.