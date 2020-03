Herlig uteliv

Nyheter

Vassbygda er et paradis for alle fiskeglade. Fiskerike vatn med mye flott ørret og røye, samtidig som tilgjengeligheten er enkel. Og nå er det muligheter for fine utedager, før isen og skiføret smelter bort i den kommende våren. Storvatnet er tradisjonelt et sikkerstikk for å få fangst.