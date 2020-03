Sykehuset har laget ny infotelefon for korona

Nyheter

Sykehusets koronatelefon har nummer 75 11 56 11.

Helgelandssykehuset opplyser i en pressmelding fredag at telefontilbudet er et tiltak for å avlaste legevaktsentralen, og samtidig få brukt kompetansen til helsepersonell som sitter hjemme i karantene.

- Det er mange som har spørsmål om koronasmitte i disse dager, og legevaktsentralen opplever svært stor pågang. Den nyopprettede informasjonstelefonen er en ren informasjonstjeneste vi nå tilbyr for befolkningen på Helgeland som lurer på noe i forbindelse med covid-19. Jeg er stolt over det interne initiativet til dette tilbudet, hvor raskt det ble opprettet, og for at dyktige medarbeidere i karantene nå kan bruke kapasiteten sin til å avlaste legevaktsentralen, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset.

Telefontjenesten som åpner fredag 20. mars og har telefonnummer 75 11 56 11. Denne bemannes inn til videre mellom kl. 10.00-15.00 alle dager.

- Det er viktig å presisere at dette kun er en informasjonstjeneste. Dersom du er alvorlig syk og føler at det haster med hjelp, skal du ringe 113. Dersom du er syk og vil snakke med lege, ring legevakten 116117, skriver sykehuset i pressemeldingen.