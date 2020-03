Status på Sør-Helgeland: Bindal har fått svar på 18 tester

Nyheter

Fredag var status at 58 personer var testet for koronavirus på Sør-Helgeland fordelt på Brønnøy (21), Sømna (12), Vega (5), Vevelstad (2) og Bindal (18). Kommuneoverlegene i Vega, Sømna, Vevelstad og Brønnøy opplyser til BAnett onsdag kveld (Sømna) og torsdag morgen at det så langt ikke er mottatt positive prøvesvar.

Fredag morgen melder kommuneoverlege Trond Iversen i Bindal at de har fått svar på alle 18 prøver som ble tatt tirsdag denne uken. Alle var negative.

Kommuneoverlege Even Thorkildsen i Brønnøy opplyser fredag at han har fått svar på fire prøver siden torsdag. Samtlige var negative.

Fra kommuneoverlege John Lockhart blir det meldt at status er uendret fra torsdag.

BAnett har sendt forespørsler til, men foreløpig ikke fått svar fra, kommuneoverlegene i Vega og Sømna.