Regjeringen innfører hytteforbud utenfor egen hjemkommune

Nyheter

– Vi kommer nå til å forby opphold på hytter utenfor egen hjemkommune.

Han sa videre han er glad for at mange følger oppfordringen om å dra hjem.

– Dessverre er det mange som ikke gjør det, fortsatte helseministeren.

Det er også tilbakemeldingen han har fått fra fylkesmennene, som ønsket et forbud.

– Det handler om hensynet til små kommuner som har mange fritidseiendommer. De har ikke kapasitet i dag og de kommende ukene til å ta seg av syke hyttefolk, sa Høie.

Han gjorde det også klart at det gjøres noen unntak, blant annet for familier hvor ett familiemedlem er bekreftet smittet, men ikke de andre. Da kan resten av familien være på hytta slik at man unngår at de også blir smittet, mens den som er syk må være hjemme, opplyste statsråden.