Nå kjører flere butikker ut varer til kundene

Geir Inge Enge er driftssjef i Coop Nordland. Han sier at Coops butikker skal tilby utkjøring av varer - i utgangspunktet.

– Absolutt alle av våre dagligvarebutikker tilbyr i utgangspunktet denne tjenesten, men det er litt unntakstilstand i samfunnet. På Sør-Helgeland er det både store og små butikker, og de små er nok mer sårbare. Vi tror vi skal få det til ved å være fleksible. Vi kan flytte på folk, og de ansatte er veldig behjelpelige. Dugnadsånden ligger høyt, sier han.

Opptatt av renhold

– Hvordan håndterer dere smittevern i denne ordningen?

– Vi har iverksatt mange tiltak, listen er nesten utømmelig. Det er først og fremst de ansatte og kunder i butikk vi har fokus på. Vi har så mye desinfeksjonsmidler som mulig ved kritiske punkter som ved inngang, frukt og grønt, brødavdeling, altså der det er naturlig at folk tar på ting. Vi har også strenge vaskeregler. Vi skal minimum vaske alle kontaktflater det er naturlig at kundene berører tre ganger om dagen. Butikkene skal kvittere ut til oss på drift en gang i døgnet på at det er utøvd, sier Enge.

Han roser de ansatte.

– Det er de ansatte som står fremst, det er de som er ute i krigen og er eksponert, all ære til dem. Det er viktig for oss å ivareta kundene som kommer til oss. Du kan ikke garantere alt uansett. Vi har også avviklet det som har med løsvekt å gjøre, som nøtter og smågodt. Vi prøver også å få små brødvarer pakket inn i poser fra leverandøren.

– Hvordan er bemanningssituasjonen?

– Den er veldig bra per nå. Vi vet jo at vi er i et fylke som per nå er veldig lite eksponert, og det gjenspeiler egentlig bare det bildet. Vi er definert som en samfunnskritisk funksjon. Vi tar ingen sjanser og sender hjem ansatte ved mistanke og ser det an.

Rema: – Må fokusere på drift

Rema 1000 i Brønnøysund tilbyr ikke utkjøring nå.

– Vi må se det an fra dag til dag. Vi jobber hardt for å få tak i nok varer av alle sorter. Vi skal gjøre vår del av oppgaven i den stormen vi står i alle mann, men i tilfelle vi skulle få stort mannefall kan vi ikke kjøre ut masse varer, vi må først og fremst fokusere på drift av butikken før vi tar på oss andre oppgaver, sier kjøpmann Sigleif Mork.

Han understreker at ting endrer seg fra dag til dag, og at de vil måtte vurdere det om ting skulle bli enda mer drastisk enn nå.

I likhet med Coop-toppen ønsker han å skryte av ansatte - og tidligere ansatte som nå stiller opp.

– Jeg har tatt kontakt med tidligere ansatte som har jobbet før, som har sagt seg villig til å være med på å stille opp. Jeg fikk en tekstmelding i dag fra ei jente som har blitt permittert på en kafé som er villig til å jobbe. Folk er villige til å stille opp, og som kjøpmann ser jeg lyst på det fordi folk er så positive som de er. Ikke minst gjør våre ansatte en fantastisk jobb og er med på å gjøre at vi kan klare dette, så jeg vil skryte veldig av mine ansatte, sier Mork.

Kjører ut på Vega

Spar-kjøpmann Alf Johan Breivik på Vega kjører selv ut dagligvarer til kundene.

– Det begynte vi med tvert på fredag. Jeg har kjørt ut litt til eldre og enslige som har vært syke tidligere og, men nå er det mer av det. Vi har vært ute hver dag siden fredag, sier Breivik til BA.

De har også levert varer til kunder på Ylvingen.

Han forteller videre at han har vært forskånet, og at arbeidsstokken hans i all hovedsak fortsatt er på jobb, med unntak for én ansatt, som er i karantene på grunn av et familiemedlem.

– Vi får håpe at det ikke er noe, og at vi slipper lett på Sør-Helgeland. Vi må ta dette som det kommer. Kundene begynner å tilpasse seg alle de nye rådene. Det begynner endelig å bli litt innstramminger. Jeg har vært kritisk til de runde reglene som kom i begynnelsen, sier Breivik som er tydelig på at han mener man må ta dette på det største alvor.

– I dag innførte Norgesgruppen pleksiglass mellom kundene og de ansatte, og det er bestilt til alle våre butikker. Det kommer gradvise tiltak. Dette er nytt for alle. Det er ekstrem tilbakegang i kundestrømmen i butikken, men jeg har ikke tapt omsetning. Folk er flinke. De kommer sjelden og handler for flere dager. De følger rådene fra myndighetene og sier de skal prøve å begrense hvor mye de er ute. Jeg ser jeg har både kolleger som har tatt ned åpningstiden fordi de har mistet 30-40 prosent av bemanningen til karantene, og da blir det vanskelig. Men jeg ønsker ikke redusert åpningstid, vi ønsker ikke tettere trafikk, men vil spre trafikken, sier han.