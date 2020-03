Kommunen vil ha en stopp på karantene-folk i butikk

Nyheter

I en pressemelding torsdag, signert kommuneoverlege Even Thorkildsen og ordfører Eilif Trælnes i Brønnøy, gir kommunen flere henstillinger til befolkningen.

Om karantene sier kommunen følgende:

- Helsedirektoratet har laget en åpning for mulighet til å gå på butikk hvis du er i karantene. Vi anser dette som en åpenbar smitterisiko. Vi vil da sterkt anmode om at alle som er i karantene ikke går på butikken for å handle mat. Kontakt naboer eller venner. Hvis det er vanskelig å få noen til å handle – kontakt kommunen, står det i pressemeldingen.

Dra hjem fra hytta hvis du blir syk

Det gis også en oppfordring til matvarebutikker i Brønnøy:

- Det er svært sannsynlig at koronasmitten også når oss og det vil komme flere personer i isolasjon og karantene etter hvert nå. Anmoder butikkene om å se på løsninger hvor personer kan handle uten å møte i butikken, skriver ordfører og kommuneoverlege.

Det opplyses at Frivillighetssentralen er villig til å stille opp, dersom det er eller blir behov for frivillige til å kjøre hjem mat til folk som trenger det. Sentralen kan kontaktes på telefon 481 47 669.

Om hytteproblematikken som diskuteres heftig nasjonalt sier ordfører og kommuneoverlege dette:

- I vår kommune er nok flertallet av hytteeiere innbyggere i kommunen. Det vil da ikke være noen økning av antallet personer i kommunen – bare flere som er på hytta i stedet for hjemme. Til de som har veiløs forbindelse til hytta vil vi minne om følgende; hvis beredskap blir redusert på grunn av sykdom - helikopter, ambulansebåt, redningsskøyte og så videre – så kan det bli vanskelig å hente en syk person fra en slik hytte. Så hvis du er på hytta og kjenner at du begynner å bli syk – kom deg raskt hjem, står det i pressemeldingen.

Inge smitte

Fra legekontoret opplyses det at alle prøver på Covid-19 hittil har vært negative. Altså er ingen smitte påvist.

- Men vi forventer etter hvert positive prøver. Vi har redusert betydelig på antall timer i en periode nå. Dette for å unngå smitte. Vi har nå gjort ferdig "luftveismottak / smittemottak". Dette etableres i eget rom med egen utgang til friluft. Vi etablerer da et to-vaktsystem – en vanlig legevakt og en "smittevakt". Dette for å unngå så lenge som mulig at den vanlige legevakten blir utsatt for smitte. Det er den vanlige legevakten som kontakter smittevakt hvis det er mistanke om luftveissmitte og dermed mistanke om coronasykdom. Personer som er syke skal på vanlig måte kontakte legekontoret på dagtid og 116 117 på kveld, natt og helg. Alle med luftveissymptomer skal undersøkes på «smittevakten» uansett hva årsaken for henvendelsen er, står det i pressemeldingen.

Det opplyses i tillegg at kommunen vil sende hjem to leger, en labansatt og en hjelpepersonell på ukesbasis. Disse skal arbeide hjemmefra.

- Dette for å ha en frisk enhet som kan komme inn på legekontoret / legevakt hvis legekontoret blir utsatt for smitte og alle der kommer i karantene, står det i pressemeldingen.