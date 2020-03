Nå har koronasmitten kommet til Helgeland

Nyheter

Det melder Rana kommune. Vedkommende skal ha fått smitte etter reise utenfor Norden. Det er ingen risiko for at personen eller nærkontakter har overført smitte etter de kom til Norge, skriver kommunen. Situasjonen er avklart og under kontroll, skriver NRK.

Til Rana Blad uttaler kommunikasjonssjef i Rana kommune, Connie Slettan Olsen, at kommunen ikke ønsker å si noe mer om tilstanden, kjønn eller alder til vedkommende som har testet positivt.

– Det ønsker vi ikke å gå nærmere inn på. Situasjonen er under kontroll, og vedkommende som har testet positivt og dens nærkontakter er isolert og identifisert, sier Olsen.

– Når fikk dere beskjed om det positive resultatet?

– Det var i går kveld, så vidt jeg kjenner til.

– Dere skriver at smitten er knyttet til reise utenfor Norden. Har vedkommende vært på reise sammen med flere?

– Ja, etter det jeg kjenner til så har det vært flere på reise, men disse er da identifisert og vi har også dette under kontroll.

Rana kommune opplyser at så langt er det utført 74 tester for koronavirus. Av disse er det kommet 21 svar. 20 har testet negativt, og nå har altså én person testet positivt. Alle tester tatt til og med 12. mars har man mottatt svar på. Hovedandelen av prøvene er tatt fra 13. mars og fram til i dag.

Situasjonen per tirsdag var at det ikke er registret noen med smitte på Sør-Helgeland.