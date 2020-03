Helgeland Sparebank og Sparebank 1 slår seg sammen på Helgeland

Nyheter

Det melder de to bankene i en felles pressemelding på onsdag.

I meldingen heter det blant annet at SNN ikke har hatt «ønsket lønnsomhet» på Helgeland over tid.

Nyheten får også dramatiske konsekvenser for de ansatte - ifølge pressemeldingen blir 30 ansatte overtallige på grunn av dette.

«De ansatte i Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen skal samles under ett tak i hver by, og felles lokaler vil bli valgt ut fra hva som fungerer best for det nye laget. SNN og HSB har hver for seg tidligere sett at det er om lag 30 overtallige ved disse kontorene. Det er startet en prosess sammen med fagforeningene for å sikre at de overtallige ivaretas på en best mulig måte. Fratredelser skal søkes skje gjennom frivillige avtaler», heter det.

«De to bankene er enige om et samarbeid som innebærer at Helgeland Sparebank kjøper bankvirksomheten til SpareBank 1 Nord-Norge i Brønnøysund, Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen og slår dem sammen med egen virksomhet de samme stedene. HSB skal også kjøpe 15 prosent av aksjene i SNNs heleide datterselskap EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS og har intensjon om kjøp av aksjer i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS og SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS.

Videre kjøper SNN seg inn på eiersiden i HSB og får en eierandel på 19,99 prosent. SNN blir ved gjennomføring en langsiktig eier i HSB, og de to bankene skal utvikle et forretningsmessig samarbeid hvor SNN leverer en rekke tjenester, spesielt innen kapitalmarkeder, til HSB. Utover det, skal bankene konkurrere – også på Helgeland.

Som en del av det strategiske samarbeidet med SpareBank 1 Nord-Norge kjøper HSB 3 prosent av eierandelene i SpareBank 1 SamSpar og trer dermed inn i SpareBank 1-alliansen. HSB blir dermed den ellevte SpareBank 1-banken i SamSpar som et fullverdig medlem av alliansen. Det nye navnet til HSB blir SpareBank1 Helgeland», heter det i pressemeldingen.

