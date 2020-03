113 og 116117 blir oppringt unødvendig om korona

Nyheter

Det skriver helseforetaket på egne nettsider.

Ikke ring om ikke syk

«Helsedirektoratet ber folk om å ikke ringe 113 eller 116 117, dersom de er friske eller har spørsmål om koronaviruset.

Det er veldig mange som ringer medisinsk nødtelefon og 116 117 for å få svar på spørsmål om koronasmitte. Dette kan føre til at folk med annen alvorlig sykdom ikke når gjennom på telefon. Ikke ring 113 hvis det ikke er fare for liv og helse.

For legevaktene i kommunene gjelder samme budskap: Telefonnummer 116 117 til legevakt skal ikke brukes for å stille spørsmål om korona. Folk som mistenker at de er smittet, skal ta kontakt med sin fastlege - på telefon til legekontoret.»

Informasjon om korona

For generelle spørsmål om korona ber direktoratet folk bruke Folkehelseinstituttets informasjonssider eller om å ringe informasjonstelefon 815 55 015

Lokale koronatelefon-nummer:

Alstahaug : 909 63 109 kl. 09:00-13:30

Brønnøy: 482 16 135 kl. 08:00-16:00

Herøy: 75 06 80 56 kl. 09:00-14:00

Sømna: 75 01 51 00 kl. 09:00-12:00 13:00-15:00

Rana: 950 04 433 kl. 08:00-15:30

Rødøy: 75 09 88 50 kl. 08:00-15:30

Vefsn: 414 13 322 kl. 09:00-15:00 (fra 18. mars)