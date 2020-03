Thon utsetter husleie til butikkleietakere

Nyheter

Det kommer frem i en pressemelding tirsdag.

Bakgrunnen er naturlig nok situasjonen med koronaviruset, og hvordan dette påvirker økonomien til butikker og andre leietakere i kjøpesentere og eiendommer som eies av Olav Thon Gruppen.

– Olav Thon Gruppen opplever situasjonen rundt korona-krisen som dramatisk for norsk varehandel. Omsetningen for mange av våre leietakere er nærmest over natten blitt borte. Vi håper myndighetene snarest treffer målrettede tiltak mot norsk varehandel slik at vi ikke risikerer utradering av en hel bransje, sier visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen, Ole-Christian Hallerud i pressemeldingen.

Derfor har de bestemt at de ikke vil kreve inn leie fra bedrifter som sliter.

– Olav Thon Gruppen har i dag besluttet å gi betalingsutsettelse til alle våre serveringssteder og butikkleietakere i Norge som er rammet av likviditetsproblemer som følge av korona-krisen. For øvrig har vi løpende dialog med enkeltleietakere for å finne individuelle løsninger for de som står i fare for å gå konkurs, sier Hallerud.