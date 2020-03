Regjeringen vil hjelpe selvstendig næringsdrivende

Nyheter

Regjeringen åpner for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving.

Dette er dagens gode nyhet for alle som jobber for seg selv, for eksempel frisører og taxisjåfører.

Regjeringen vil nå fylle gapet mellom dag en og dag 17, for de som brått mister inntekten.

Den nye inntektssikringen som alle partier på Stortinget ble enige om mandag, gjelder ikke før etter 17 dager for disse gruppene, etter at inntektene har falt bort, skriver VG.

Dette til forskjell fra arbeidstagere, som etter forliket i Stortinget mandag nå er sikret 20 dager med full lønn.

Løsningen ligger i at Nav kan tilby økonomisk sosialhjelp til disse gruppene.

«Kommunal sosialhjelp vil da fungere som en midlertidig inntektssikring frem til det tidspunktet Nav er i stand til å utbetale midler fra den nye ordningen som etableres», skriver regjeringen til Stortinget i brevet som er undertegnet av finansminister Jan Tore Sanner.

Økonomisk sosialhjelp er strengt behovsprøvd. Oppsparte midler skal brukes opp før folk kan få utbetalt stønad. Men denne behovsprøvingen ønsker regjeringen å se bort fra:

«Regjeringen legger opp til at kommunene refunderes for merutgifter til sosialhjelp som følge av dette», skriver Sanner.