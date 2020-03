Redningsselskapet med oppfordring: La båten være fortøyd

Nyheter

Redningsselskapet oppfordrer hele fritidsbåtflåten til å vise ansvar og i størst mulig grad holde seg på land så lenge situasjonen er som den er.

Trenger redningsskøytene

– Vi håper at alle våre båtvenner og støttespillere har forståelse for situasjonen og tar ekstra hensyn i disse tider. Vi trenger redningsskøytene i beredskap inn mot krisen slik den nå er, og ber derfor fritidsbåtfolk om å la båten ligge i fortøyningene. Dette er en helt uvanlig situasjon for oss som alltid mener at båtfolket skal tilbringe mest mulig tid på sjøen. Nå er det tid for å gjøre det som kreves for å trygge velferden for alle, ikke minst de som behøver vår beredskap mest, sier direktør for kommunikasjon og bærekraft, Hasse Lindmo i Redningsselskapet i en pressemelding.

– Folk som er vant med å ferdes på sjøen, og er opptatt av egen og andres sikkerhet, vet hva vi snakker om. Vi er derfor trygge på at båtfolket forstår viktigheten av at alle bidrar slik at våre redningsskøyter kan bruke alle sine ressurser på de som virkelige trenger hjelp. For å sikre at vi har disse ressursene tilgjengelig, ber vi om at de av dere som ikke trenger å være ute i båt, lar båten ligge, sier skipsfører Eirik Johnsen på redningsskøyta Odin som er stasjonert i Havøysund i Finnmark.

Må vaske ned båten etter oppdrag

Selv om det er vinter i nord er det mange som tar ut båten sin for å fiske eller bruker båtene unødvendig i en tid hvor beredskapen er under hardt press og må prioritere kun det som handler om livreddende oppdrag.

– Vi har mye ambulansekjøring i tillegg til beredskap for fiskeflåten. Ambulansekjøring er ekstra belastende fordi det krever mye av oss som mannskap både når det gjelder smittevern og det vaske ned båten etter slike oppdrag, sier Eirik Johnsen.