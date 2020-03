Mindre årskull gir færre søkere til videregående

Nyheter

Nedgangen har sammenheng med at det er færre ungdommer i de aktuelle årskullene, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Færre søker på studiespesialisering

Søkningen vil studiespesialisering er merkbart dårligere, mens andelen av de elevene som velge yrkesfag i Nordland holder seg holder seg på samme nivå som tidligere. På vg1 er fordelingen blant ungdomsrettslevene på 57 prosent på yrkesfag og 43 prosent på studieforberedende program. Antall søkere til læreplass er stabilt høyt med en liten økning sammenlignet med fjoråret.

For studiespesialisering så er det ingen skoler som kan vise til særlig økning i søkertallene, og det er merkbart lavere søkning enn fjoråret.

Bodin-, Mosjøen- og Hadsel videregående skiller seg ut negativt med svakere tall. Idrettsfag har en økning i søkertallet i år som gjør at de studieforberedende tilbudene totalt sett ikke har like stor nedgang som det ellers ville vært.

Fylkesråd bekymret

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen er likevel bekymret for sviktende rekruttering til studiespesialisering.

- I Nordland har vi en for lav andel som velger studiespesialisering, og nedgangen i elevkullene ser ut til å ramme denne fagretningen spesielt negativt. Nedgangen vil gi oss utfordringer med å kunne tilby et bredt nok programfagstilbud ved skolene, og for få elever velger fordypning innen realfag. Dette må vi gjøre noe med. Nordland trenger sykepleiere, leger, ingeniører og andre med universitetsutdanning i framtiden, sier fylkesråden.

Stabile yrkesfag

De fleste yrkesfaglige utdanningsprogrammene viser stabile eller litt lavere søkertall sammenlignet med i fjor.

Det nye utdanningsprogrammet for Frisør, blomster og interiør og eksponeringsdesign har lave søkertall sammenlignet med det gamle utdanningsprogrammet Design og håndverk.

Totalt er det bare 42 søkere til tre skoler. Det kan bli en utfordring å opprettholde bredden innen programmet på Vg2-nivå med så svake søkertall, ifølge Nordland fylkeskommune.

Det nye utdanningsprogrammet for IKT og medieproduksjon har gode søkertall på alle tre skolene hvor det ble lyst ut.

Søkere, Brønnøysund videregående skole

Bygg- og anleggsteknikk 6

Byggteknikk 7

Elektrofag 15

Helsearbeiderfag 21

Helse- og oppvekstfag 47

IT og medieproduksjon 15

Påbygg til generell studiekompetanse 26

Kokk- og servitørfag 10

IKT-servicefag 12

Realfag (STEA2) 17

Realfag (STEA3) 15

Språk, samfunnsfag og økonomi (STSSA2) 20

Språk, samfunnsfag og økonomi (STSSA3) 22

Studiespesialisering 53

Industriteknologi 11

Teknikk og industriell produksjon 26