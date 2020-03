Koronastatus på Sør-Helgeland: Ingen smittet - prøvesvar ventes

Nyheter





Fredag var status at 25 personer var testet for koronavirus på Sør-Helgeland fordelt på Brønnøy (10), Sømna (11), Vega (2), Vevelstad (2) og Bindal (0). Det var da ikke mottatt positive prøvesvar.

Brønnøy: Ingen smitte

Mandag formiddag opplyste kommuneoverlege Even Thorkildsen i Brønnøy at det var tatt fem nye prøver i Brønnøy, men at det foreløpig ikke er mottatt positive resultater. Tirsdag sier Thorkildsen at det så langt ikke har kommet inn positive prøveresultater.

Sømna: Ingen smitte

Tirsdag melder kommuneoverlege Rolv-Jørgen Bredesen i Sømna at det er tatt prøver av tolv personer i Sømna. Elleve av prøvene er negative, og det ventes på svar på den siste.

Vevelstad: Ingen smitte

Kommuneoverlege John Lockhart i Vevelstad melder om uendret status i prøvetaking og resultater siden fredag.

- Noen kommer ut av karantene i dag og flere senere denne uken. Publikum er godt informert og oppfører seg i stor grad forsiktig, sier Lockhart.

Vega: Ingen smitte

Kommuneoverlege Sinne Marken i Vega opplyser tirsdag at status på Vega er uendret siden fredag.

Bindal:

Kommuneoverlege Trond Iversen i Bindal melder om Bindal har hatt sin første prøvetakingsdag på tirsdag. Mange er testet.

- Det er pasienter som vi har hatt til observasjon i karantene. Femten personer skal testes i dag. Årsaken til at det er en såpass stor gruppe er at vi har en god del personer i samfunnskritiske jobber som sitter i karantene i Bindal. De har sykdom hos barn og lignende. Det er også en del helsepersonell som har syke familiemedlemmer. Vi tester dem for å få satt dem tilbake i samfunnsnyttig virksomhet, sier Iversen.

Han sier at Bindal ellers har fulgt de strenge kravene som ble innført av resten av helgelandskommunene i helgen og denne uka.

- Vi er godt fornøyd med det, og ser på dette som viktige tiltak. I og med at vi grenser til Trøndelag så får vi en ekstra utfordring med reiser til sykehus, dagpendling og annet. Der gjør vi unntak i enkelttilfeller. Det blir en del ekstraarbeid, men vi tenker at det er nyttig arbeid å gjøre.

Kommuneoverlegen skryter av samarbeidet med nabokommunene i nord.

- Jeg må presisere at samarbeidet nordover er meget bra. Vi føler oss absolutt som en del av Sør-Helgeland og Nordland. Vi er ofte skviset mellom to ulike regioner, siden vi primært bruker sykehusene i Trøndelag, men dette mener vi fungerer bra, sier Iversen.