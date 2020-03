Ikke kom til apoteket hvis du er i karantene

Nyheter

Apotek 1 ber at de som er i karantene ikke kommer til apotekene.

- Apotek er en kritisk samfunnsfunksjon og det er essensielt at apotekene kan holde åpent gjennom hele krisen vi er inne i. Det krever at alle kunder hjelper til, heter det i en pressemelding fra apotekkjeden.

Folkehelseinstituttet sier at personer i hjemmekarantene «skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærender i butikk og apotek, men du må sørge for å holde tilstrekkelig avstand (1-2 meter) til andre og unngå kø.»

- Vi vil som Norges største apotekkjede med mer enn 400 apotek i hele Norge på det sterkeste understreke at dersom du er i hjemmekarantene, gjør det du kan for å unngå å komme til apoteket. Be noen du kjenner dra i ditt sted, bruk nettapoteket vårt apotek1.no og få medisinene levert på døra, eller vurdér om det kan vente til du ikke lenger er i karantene. Vi må passe på våre medarbeidere og våre kunder. Da kan vi ikke ha potensielt smittede personer i våre apotek. Det ber vi folk respektere, sier adm. dir Øyvind Winther i Apotek 1.

