Human-Etisk Forbund avlyser alle humanistiske konfirmasjoner

- Vi vet at konfirmasjonsdagen er en stor begivenhet for hovedperson, familie og venner. Det har vi stor forståelse for. Vi velger nå, gitt utviklingen i koronasituasjonen, å avlyse for å skape forutsigbarhet for konfirmantfamiliene, skriver Human-Etisk Forbund i en pressemelding.

488 i Nordland

375 konfirmasjonsseremonier over hele landet som rammes av avlysningen. I Nordland gjelder det seremonier i Bodø, Brønnøysund, Mosjøen, Vesterålen, Hemnes, Meløy, Rana, Narvik, Rognan, Sandnessjøen, Steigen og Lofoten.

Totalt er det 488 humanistiske konfirmanter i Nordland, noe som tilsvarer 17,2 % av årskullet. Disse får nå ikke gjennomført konfirmasjonsseremonien som planlagt.

Det jobbes med å se på alternativer for seremoniene, men dette er fortsatt ikke avklart.

Fullfører kursene

- Å flytte seremonier er omfattende og avhenger av mange faktorer. Seremoniene våre gjennomføres av frivillige og vi disponerer ikke egne seremonirom. Det er derfor ikke klart om vi vil kunne arrangere seremonier på et senere tidspunkt. Vi vet at mange venter på en avklaring på dette, og vi vil komme tilbake med mer iinformasjon senest 30. mars, sier forbundet.

Når det gjelder selve konfirmasjonskurset, vil alle konfirmanter få tilbud om å fullføre det.

- Vi ønsker at alle konfirmanter skal få mulighet til å fullføre kurset sitt, og vi vil derfor tilby et alternativt opplegg til alle som har påbegynt et kurs. Det vil variere fra sted til sted hvilket tilbud man får, men alle får et tilbud. Vi jobber nå med å kontakte alle konfirmantene direkte om dette, skriver Human-Etisk Forbund i pressemeldingen.