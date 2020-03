Høie: Lokale regler må ikke hindre forsyning av mat og medisiner

Nyheter

Regjeringen har innført en rekke inngripende tiltak mot spredning av koronaviruset. I tillegg har flere kommuner fattet egne karanteneregler.

Tromsø kommune er blant dem som har innført egne karanteneregler for besøkende fra Sør-Norge.

Nå ber statsråden om at personer som driver med produksjon, transport og salg av mat, medisiner og andre dagligvarer, skal unndras de lokale karantenereglene.

– Jeg vil berømme landets kommuner for å ta smittespredning på alvor. Men det er viktig at de nye reglene ikke er til hinder for forsyninger og andre kritiske samfunnsfunksjoner, sier Høie.

Han ber samtidig om at politi og forsvar ikke skal stoppes fra å krysse kommunegrensene.