Folk i karantene kan gå i butikken, men bør la være

Spørsmålet om hvordan man skal oppføre seg i karantene, og spesielt om man kan gå i butikken eller ikke, er blant de hyppigst stilte de siste dagene.

Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet ( FHI ), brukte derfor anledningen til å understreke poenget på en pressebrifing mandag kveld.

– Som hovedregel skal man ikke oppsøke offentlige steder når man er i karantene, men hvis det er mangel på gode alternativ, kan man gå ut for å gjennomføre et nødvendig ærend i butikk eller apotek, sa Vold, og la til at det er veldig viktig at man holder tilstrekkelig avstand til andre, altså 1–2 meter, samt å unngå kø.

