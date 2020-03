Ferske lesertall: BA øker på nett og står i ro på papir

Nyheter

Mediebedriftenes Landsforbund offentliggjorde tirsdag ferske lesertall for norske aviser. Der kommer det frem at mange aviser nå opplever en økning i antall lesere.

- 3 av 4 aviser kan vise til opplagsvekst. Det er det digitale som driver veksten, og det digitale veier opp for nedgangen på papir. Det er gledelig at totalopplaget vokser, det viser at folk er villig til å betale til å betale for norsk redaksjonelt innhold. Det rene digitalopplaget nærmer seg nå en million, og utgjør 42 prosent av totalopplaget. Dette er unikt i verdenssammenheng, sier Randi S. Øgrey i MBL.

Kraftig oppsving i nettlesing på Helgeland

Totalopplaget for norske aviser er på 2,35 millioner, og går frem med 2,5 prosent fra første til andre halvår 2019. Det rene digitalopplaget, inklusive weekendabonnenter, nærmer seg nå 1 million (985 000) og øker med 12 prosent, mens det rene papiropplaget er på 201 000 etter en nedgang på 13 prosent.

På Helgeland øker de fire største avisene kraftig på nett, mens papirutviklingen enten står i ro eller går noe ned. BA har fått 1.500 flere lesere på nett siden forrige måling i fjor høst, mens Helgelands Blad, Helgelendingen og Rana Blad øker med henholdsvis 3.300 lesere, 5.300 lesere og 6.900 lesere.

- Avisene på Helgeland øker mest, men BA går minst opp. Hva skyldes det, BA-redaktør Matti Riesto?

- Det er vanskelig å si. På nett kan det gjenspeile at vi allerede hadde en sterk posisjon. Det er uansett gledelig å se abonnementstallene gå opp igjen. Tiden vi er inne i viser at journalistikk og mediehus trengs, sier Riesto.

Seks av ti mediebedrifter vurderer permitteringer

Men til tross for at mange nå søker informasjon hos mediene gir koronakrisen også utfordringer for mediebedrifter, der mange er avhengige av annonseinntekter i et marked som nå er sterkt preget av pandemien. Ifølge VG vurderer åtte av ti bedrifter å permittere ansatte på grunn av koronakrisen. Fagbladet Journalisten skriver søndag at tallene er litt bedre for mediebedriftene, men ikke mye.

– Vi har fått en alarmerende undersøkelse som viser at 63 prosent av de 76 mediebedriftene som har besvart undersøkelsen, sier at det er aktuelt å permittere ansatte om kort tid. Dette viser at mediene er på vei inn i en svært krevende situasjon, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i Mediebedriftens Landsforening (MBL), i en pressemelding.

Brønnøysunds Avis har ingen foreløpige planer om å permittere ansatte.

- Det vurderes fortløpende. Foreløpig er det ikke nødvendig, men alt tyder på at Brønnøysunds Avis vil miste omsetning som følge av korona-krisen, sier BA-redaktør Matti Riesto.

Lesertall for papiravisene

Lesere i tusen Forbruker & Media '20/1 Forbruker & Media '19/2 Forbruker & Media '19/1 Brønnøysunds Avis 6,7 6,7 6,7 Helgelands Blad 8,7 8,9 8,6 Helgelendingen 10,3 10,3 10,7 Rana Blad 12,1 12,4 13,2

Lesertall nett og totalt første halvår 2020

Netto lesere i 1000

Papir Eavis Digital total Totalt (inkl. papiravis) Brønnøysunds Avis 6,7 (0) 0,8 (+0,3) 7,5 (+1,5) 10,5 (+1) Helgelands Blad 8,7 (-0,2)

8 (+3,3) 14,4 (+2,4) Helgelendingen 10,3 (0) 4,5 (+0,9) 18,1 (+5,3) 23,4 (+4,2) Rana Blad 12,1 (-0,3) 5,8 (+0,9) 23,7 (+6,9) 27,3 (+4,5)