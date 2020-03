Brønnøy etablerer støttetelefon for befolkningen

Nyheter

Det melder kommunen i en pressemelding tirsdag.

- Vi er i en situasjon som er uvant for oss alle. Det å sitte i en usikker situasjon der vi får nye beskjeder å forholde oss til, og hverdagen forandrer seg fra dag til dag, kan oppleves som belastende for mange. Hvis du har behov for en samtale med helsepersonell som lytter, så har Brønnøy kommune nå opprettet en støttetelefon, sier ordfører Eilif Trælnes i pressemeldingen.

Støttetelefonen kan nås på telefonnummer 950 12 320. Telefonen vil være åpen 09.00-15.00 på hverdager.

- Vi er alle inne i en krevende tid der hverdagen har endret seg på mange måter. De fleste er godt rustet til å tåle dette, men for noen kan utfordringen være ekstra vanskelig. Det kan da være godt å snakke med noen som vil lytte og gi råd på veien. Hvis du ønsker noen å snakke med ring 950 12 320, skriver kommunen i pressemeldingen.

Det understrekes at hvis man har henvendelser og spørsmål om korona-pandemien så skal vakttelefonen med telefonnummer 482 16 135 benyttes.

Kommunen melder samtidig at tannleger har åpent for nødvendig akuttbehandling, det vil si øyeblikkelig hjelp, smertelindring og infeksjonsbehandling, til pasientene.

Kommunens Hurtigrute-vedtak fra torsdag er opphevet.

- Det er innført nasjonale begrensninger på utlendinger sitt opphold i Norge. Hurtigruten har da ikke lenger rundreisepassasjerer, og Brønnøy kommune opphever derfor vedtak av 12 mars. 2020 fra i dag 17. mars, står det i pressemeldingen.