Bindal ber hyttefolk reise hjem og presiserer om handling i butikk

Nyheter

Helseminister Bent Høie (H) sier til NRK tirsdag formiddag at han, når som helst, vil gjøre det straffbart å være på hyttetur dersom ikke folk drar hjem og slutter å ringe hyttekommuner for å be om unntak.

Bindal kommune, som har mange hyttefolk som kommer utenfra kommunen, har nå gjort et eget vedtak om hyttebruk.

- Vi ber nå alle hyttefolk som kommer utenfra kommunen om å være så snille å reise hjem. Det kommer nasjonale føringer på dette når som helst, men vi har valgt å være i forkant med et vedtak om dette mandag kveld, sier ordfører Britt Helstad.

Hun registrerer også at en del folk i kommunen går på butikken selv om de er i karantene. Dette vil hun ha en stopp på.

- Folk i karantene skal ikke gå i butikker. Alle de tre dagligvarebutikkene i Bindal har ordninger for å unngå dette. Coop-butikkene på Terråk og Bindalseidet bringer varer, og Joker Bogen pakker og setter ut varer. Jeg ber folk om å bruke disse tilbudene i stedet for å gå på butikken når de er i karantene, sier Helstad.